Equipe DFB, calendrier: adversaires et dates

La troisième et dernière double journée de la Ligue des Nations approche et bien sûr l’équipe nationale allemande sera de retour! Vous pouvez obtenir toutes les informations sur les dates à venir et les adversaires de l’équipe DFB ici.

Vous pouvez ensuite revoir les matchs de l'équipe DFB dans le re-live.

L’équipe nationale allemande a encore un match à jouer les 5e et 6e journées de la Ligue des Nations, et l’équipe DFB a également convenu d’un match test avec la République tchèque au préalable. Voici l’aperçu:

Mercredi 11 novembre (20h45): Match test contre la République tchèque (domicile)

Samedi 14 novembre (20h45): Match de Ligue des Nations contre l’Ukraine (domicile)

Mardi 17 novembre (20h45): match de Ligue des Nations contre l’Espagne (à l’extérieur)

Nations League: Le tableau du groupe A4

L’Allemagne n’a remporté qu’une seule victoire en quatre matches jusqu’à présent et est à un point du leader espagnol du groupe A4. Seuls les quatre premiers du groupe se qualifient pour le tour à élimination directe dans lequel a joué le vainqueur de la Ligue des Nations. Le Portugal est le champion en titre.

PL. Équipe Sp. S U N Déchiré Diff. Pts. 1 Espagne 4 2 1 1 6: 2 +4 sept 2 Allemagne 4 1 3 7: 6 +1 6 3 Ukraine 4 2 2 4: 7 -3 6 4 Suisse 4 2 2 5: 7 -2 2

Regardez la Ligue des Nations en direct à la télévision et en direct

Vous pouvez regarder tous les matchs de la Ligue des Nations, à l’exception de ceux avec la participation de l’équipe DFB, en direct et exclusivement en intégralité sur DAZN. Vous pouvez regarder ces jeux en direct quelques heures après la fin du jeu. Au lieu de cela, les rencontres sont diffusées en direct sur la télévision publique ZDF (Ukraine) ou ARD (Espagne) transféré. Un flux en direct y est également disponible.

En clair: les résidents allemands ne peuvent pas voir l’équipe DFB en direct, mais les équipes nationales de Suisse et d’Autriche le peuvent. Les résidents autrichiens peuvent toujours voir l’équipe nationale allemande en direct, mais pas leur propre équipe nationale. C’est la même chose pour la Suisse.

Après le mois d'essai gratuit chez DAZN, un abonnement mensuel annulable coûte 11,99 euros, l'abonnement annuel coûte 119,99 euros.

Suivez la Ligue des Nations dans le téléscripteur en direct

Vous pouvez également trouver tous les matchs de la Ligue des Nations sous les téléscripteurs en direct SPOX.

Nations League: tous les matchs du groupe A4

Le match à domicile de l’équipe DFB contre l’Ukraine aura lieu le 14 novembre à 20h45 à Leipzig. Il peut être vu à la télévision à RTL ainsi que dans le livestream à TVNOW.