Équipe de Ligue 1 de la saison 2019/20: Neymar, Mbappe et Di Maria du PSG parmi les armes offensives

Pour la plupart des ligues du monde, la saison 2019/20 n’est pas officiellement terminée, mais compte tenu de sa suspension en raison de COVID-19, sa poursuite – si elle reprend – ressemblerait presque à une nouvelle mini-campagne pour vérifier les matchs restants.

En tant que tel, il semble juste de reconnaître les joueurs qui ont admirablement performé au cours de la campagne normale.

Nous mettons sur pied l’équipe de la saison pour chacune des cinq meilleures ligues européennes.

Dans cette édition, nous avons sélectionné 22 des joueurs les plus performants de Ligue 1 et, avec votre aide, limitez-vous au meilleur XI. Le premier vol de la France est terminé avec le Paris Saint-Germain officiellement couronné champion avec 12 points d’avance et un match en main.

En utilisant des sondages sur nos histoires Instagram, nous dressons les joueurs dans chaque position les uns contre les autres et vous laissons décider qui mérite de faire la coupe.

Comme on pouvait s’y attendre, le PSG compte le plus grand nombre de participants avec Neymar, Kylian Mbappe, Angel Di Maria, Marquinhos et Idrissa Gueye faisant la coupe. Cependant, il y a aussi quatre inclusions de Rennes après une belle saison qui les voit occuper la troisième place du classement.

Suivez notre page Instagram pour vous impliquer. Voici à quoi ressemble notre équipe de saison de Ligue 1:

GK: Predrag Rajkovic (Reims)

Après avoir passé les quatre dernières saisons avec le Maccabi Tel Aviv, Predrag Rajkovic avait réussi à rester l’un des secrets les mieux gardés en matière de talent de gardien de but. Le joueur de 24 ans est un gardien bien équilibré, sans faiblesse significative, tandis que sa maniabilité et sa fiabilité sont ses atouts. Après une superbe campagne avec le Stade Reims au cours de laquelle il a gardé les draps les plus propres (12) et encaissé le moins de buts (21), il n’est certainement plus sous le radar.

RB: Hamari Traore (Rennes)

Hamari Traoré suscite beaucoup d’intérêt de la part des clubs à travers l’Europe parce qu’il a montré cette saison qu’il était un arrière droit accompli et qu’il ne lui reste qu’une année sur son contrat actuel. L’athlète de 28 ans a été l’un des principaux interprètes alors que Rennes a obtenu sa qualification en Ligue des champions. Il a récolté cinq mentions d’aide cette saison et réussi les deuxièmes passes les plus progressives (291) de la ligue.

CB: Damien Da Silva (Rennes)

Damien Da Silva a non seulement mené admirablement la charge de capitaine de la Ligue des champions de Rennes, mais il a également été l’un de leurs joueurs les plus réguliers. Opérant au cœur de la défense, le défenseur central a accumulé le plus de dégagements (131) dans l’élite de la France et son approche sans fioritures a aidé son équipe à éliminer les erreurs et à rester concentré. Dans la surface adverse, il réclame un but et deux passes cette saison.

CB: Marquinhos (PSG)

Thomas Tuchel a soif de flexibilité tactique et pour répondre à ce besoin, Marquinhos a été le joueur le plus important du PSG cette saison. Sa polyvalence l’a vu opérer à l’arrière central et au milieu de terrain dans divers systèmes, basculant entre les deux de façon transparente. Parfois, vous ne pouviez même pas dire quelle position il jouait, opérant presque dans un rôle hybride. Ce qui est resté inchangé cependant, c’est son intelligence, son physique et une précision de passage de 93,4%.

LB: Faitout Maouassa (Rennes)

Son arrière latéral opposé a été impressionnant cette saison mais Faitout Maouassa a éclipsé les performances de Traoré pour Rennes. L’arrière gauche attire immédiatement l’attention avec un rythme et une puissance qui facilitent son désir d’aller de l’avant et de mettre son équipe sur le pied avant, marquant trois fois cette saison. Il a également un moteur fantastique pour se remettre en position avec des runs de récupération et effectuer des interventions menant à son décompte de 15 centres bloqués (15), le plus dans la ligue.

CM: Idrissa Gueye (PSG)

Quand Idrissa Gueye a été recruté par Everton l’été dernier, il était considéré comme un destroyer au milieu de terrain, mais cette saison a montré qu’il était plus que cela. Bien sûr, des moyennes de 3,3 plaqués et 1,7 interceptions par match font toujours de lui un vainqueur d’élite, mais il a également été l’une des meilleures passes du PSG non seulement en termes de volume ou de précision, mais aussi de manière à jouer en avant et à travers les lignes.

CM: Eduardo Camavinga (Rennes)

Peu de joueurs de football français peuvent prétendre avoir dominé un match contre le puissant PSG mais plus tôt cette saison, Eduardo Camavinga l’a fait à 16 ans lors d’une célèbre victoire 2-1. Depuis, la campagne n’a fait que confirmer le superbe talent du jeune, tout en mettant en évidence son sang-froid et sa constance au-delà de ses années. Avec un record de 105 en championnat, Camavinga a ancré le milieu de terrain de Rennes comme un professionnel chevronné dans sa première campagne.

RW: Angel Di Maria (PSG)

Avec une excellente vision et une baguette du pied gauche, Angel Di Maria a pris le relais en tant que créateur en chef du PSG cette saison. L’Argentin était une menace constante pour les défenses, se classant premier de la ligue pour les passes clés (46) et les passes intelligentes (91). Il était également le leader en fuite pour les passes décisives avec 14, deux fois plus qu’Islam Slimani a réussi à la deuxième place.

CAM: Neymar (PSG)

Si Di Maria était le créateur du PSG, Neymar en était le catalyseur. Ses courses explosives et ses dribbles dévastateurs dans le dernier tiers ont aidé à briser les défenses les plus tenaces pendant qu’il se reliait superbement avec Mbappe et Di Maria. Ses 217 dribbles en seulement 15 apparitions ont été les plus importants de la division tandis que ses 13 buts et ses six passes décisives ont contribué à faire spéculer sur un déménagement à Barcelone dans le dos des esprits parisiens.

LW: Dimitri Payet (Marseille)

Avec le PSG bien en tête, Marseille a été la meilleure du reste cette saison et Dimitri Payet est resté sa figure la plus influente. Il a peut-être 33 ans, mais cette campagne a suscité des suggestions de rappel à l’équipe nationale et a laissé les fans de West Ham se souvenir. Neuf buts et quatre passes décisives ont été un retour impressionnant pour le meneur de jeu alors qu’une moyenne de quatre passes clés par match a été la meilleure de la ligue.

ST: Kylian Mbappe (PSG)

Cette saison, Kylian Mbappe a continué de se renforcer. Sous Tuchel, il a perfectionné son instinct de tueur et se concentre de plus en plus sur sa production. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait eu plus de touches dans la surface que quiconque ce trimestre et avec Wissam Ben Yedder de l’AS Monaco, il est le meilleur buteur commun avec 18 buts. Le jeune Français marque désormais à un rythme effrayant avec un but toutes les 84,2 minutes.

