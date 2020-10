Équipe de la semaine IPL 2020: Sam Curran dirige un groupe impressionnant de stars anglaises

La dernière semaine de la Premier League indienne 2020 a ouvert la course aux barrages après que les équipes en bas du tableau aient fait de gros gains contre les leaders établis.

Depuis le début du tournoi en octobre, nous choisissons l’équipe de la semaine avec l’aide de nos abonnés sur les réseaux sociaux. Nous avons réduit les meilleurs joueurs à 22 joueurs avant de les mettre aux voix sur nos histoires Instagram.

Après une période de vote de 24 heures au cours de laquelle deux joueurs se sont bousculés pour chaque poste, c’est le XI final.

BEN STOKES – RAJASTHAN ROYALS

La star anglaise avait l’air extrêmement rouillée à son retour au cricket après une pause prolongée, mais cela a changé en l’espace d’une manche sensationnelle contre les Indiens de Mumbai. L’éclat de Stokes a transformé une poursuite effrayante de 196 en une promenade dans le parc pour le Rajasthan, et l’Anglais a élevé à juste titre un siècle avant de terminer les choses.

C’était un rappel opportun d’un talent prodigieux qui peut atteindre des sommets que très peu, voire aucun, dans le sport peuvent égaler. La tonne superbement conçue contre les champions en titre a également donné aux Royals une faible lueur d’espoir en ce qui concerne leurs ambitions de play-off.

SHIKHAR DHAWAN – DELHI CAPITALS

Ce que Stokes a réussi contre Mumbai a déjà été atteint deux fois cette saison par l’expérimenté Shikhar Dhawan. L’ouvreur vétéran a profité d’un patch violet et a enregistré deux centaines consécutives contre CSK et KXIP. Le fait que ces démonstrations grandioses se soient déroulées après deux demi-siècles successifs témoigne de la cohérence ridicule de Dhawan dans la campagne en cours.

Il générait de bons départs en début de saison, même si ce n’est que lors des derniers matches que Dhawan a vraiment commencé à tourner les vis. Avec lui dans une veine de forme aussi riche, Delhi espère se remettre rapidement de ses revers de la fin.

VIRAT KOHLI – CHALLENGERS ROYAUX BANGALORE

Son taux de grève n’est peut-être pas le plus élevé, mais Virat Kohli a constamment produit les points au 3e rang pour RCB. Seuls KL Rahul et Dhawan ont marqué plus de points dans cette campagne que le skipper de Bangalore qui a maintenant en moyenne près de 60 avec la batte.

Peu de batteurs n ° 3 ont été aussi cohérents que Kohli cette année et seul Suryakumar Yadav de Mumbai est un concurrent proche. Le dernier 50 de Kohli contre le CSK est venu dans une cause perdante, et la superstar du RCB sera impatiente de ramener son équipe à la victoire.

AB DE VILLIERS – ROYAL CHALLENGERS BANGALORE

Avec une moyenne au bâton similaire à celle de Kohli, AB de Villiers se hisse à un autre niveau avec un excellent taux de frappe de près de 175. Le Sud-Africain a été le véritable pilier du bâton de Bangalore au n ° 4, et a constamment fourni à l’équipe des explosifs. se termine dans les death over.

L’effort extraordinaire de 55 contre les Royals du Rajasthan reste jusqu’à présent l’affichage déterminant de de Villiers dans la campagne. Le génie à sa disposition signifie qu’il pourrait y avoir un affichage encore meilleur au coin de la rue.

NICHOLAS POORAN – ROIS XI PUNJAB

Seul Sanju Samson a inscrit plus de six que Nicholas Pooran, alors que personne n’a frappé la balle plus fort que le batteur des Antilles. Le gaucher s’est rapidement remis de son hoquet de début de saison et tire maintenant à tous les cylindres pour KXIP.

La reprise de la forme de Pooran a été la clé de la résurgence du Pendjab avec ses feux d’artifice vers la fin des manches les aidant à franchir la ligne d’arrivée à plusieurs reprises. Une moyenne de plus de 41 et un total de 22 six hors de sa batte font de Pooran l’un des batteurs les plus redoutables de la compétition.

KIERON POLLARD – INDIENS MUMBAI

Le skipper de Mumbai voudra vite oublier le mauling remis à ses côtés par Stokes, même si les champions en titre restent sur la bonne voie pour dominer le tableau. Ses propres performances ne peuvent pas être critiquées car le pilier des Windies doit encore se tromper avec la batte en main.

Son licenciement pour six courses contre le Rajasthan reste le seul défaut sur le record de Pollard cette saison jusqu’à présent. Il atteint en moyenne 107 pour Mumbai cette année, alors que son taux de grève a oscillé autour de la barre des 200. Hardik Pandya ayant également trouvé la forme dans le dernier match, Mumbai a l’arsenal pour faire de sérieux dégâts dans les morts.

SAM CURRAN – CHENNAI SUPER KINGS

Y a-t-il quelque chose que Sam Curran ne peut pas faire? Certains joueurs semblent porter ce facteur X, et le jeune Anglais appartient certainement à cette catégorie. Dans la campagne en cours, Curran est le seul polyvalent à obtenir le double de 10 guichets et 150 courses.

Les malheurs de Chennai cette saison n’enlèvent rien aux performances courageuses de Curran et le joueur de 22 ans est destiné à un grand avenir. Son demi-siècle graveleux après l’effondrement dramatique du CSK contre Mumbai incarne l’esprit combatif qu’il apporte à chaque match. Il est l’homme parfait autour duquel Chennai peut bâtir son équipe pour la prochaine génération.

RASHID KHAN – SUNRISERS HYDERABAD

Ils ne l’appellent pas le meilleur quilleur T20 pour rien. Il est étonnant de voir comment Rashid Khan n’a jamais de jour libre avec le ballon en main. Même quand il n’obtient pas les guichets, l’as afghan est si avare avec son taux d’économie.

Peu de batteurs ont le courage d’attaquer ses variations et il est assuré qu’il a maintenu un taux d’économie de seulement 5,29 pour SRH. Il s’est également aidé à 14 guichets, seul Yuzvendra Chahal (16 ans) améliorant son score parmi les filateurs de la compétition.

VARUN CHAKRAVARTHY – CHEVALIER KOLKATA

Le fileur mystère célébrera son premier appel en Inde T20I pour la tournée en Australie, et ce n’est rien de moins que ce que les performances de son IPL cette saison ont méritées.

Alors que tout le monde s’attendait à ce que Sunil Narine soit l’homme principal de Kolkata dans le département des spin, c’est Chakravarthy qui a assumé ce manteau avec ses admirables démonstrations. Son parcours de cinq guichets contre les Capitals de Delhi est venu juste au bon moment pour ses aspirations et a culminé avec une sélection de contes de fées pour l’équipe indienne.

JOFRA ARCHER – RAJASTHAN ROYALS

Le pacer express de l’Angleterre a garanti des guichets précoces avec le nouveau ballon tout au long de l’édition 2020, et le même phénomène a été observé lors de récentes sorties contre Mumbai et SRH.

La vitesse et la précision ont été les plus grandes forces d’Archer, avec la star anglaise qui a fait monter la température à Dubaï et à Abu Dhabi. Malheureusement pour le quilleur rapide, le reste de l’attaque de bowling du Rajasthan n’a pas réussi à soutenir adéquatement ses efforts stellaires.

JASPRIT BUMRAH – RAJASTHAN ROYALS

À égalité avec Jofra Archer à la troisième place du classement des guichets cette année, Jasprit Bumrah est le fer de lance de Mumbai.

Bumrah a été sa personnalité économique habituelle dans le tournoi car les batteurs ont rarement la liberté de jouer de gros coups contre son bowling. Il a eu une journée de repos lors de la récente défaite face au Rajasthan, tout comme tous les autres quilleurs de Mumbai. Avec sa classe, Bumrah est appelé à rebondir fortement dans le reste de la campagne.

En savoir plus sur l’application Sport360