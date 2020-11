Équipe australienne de cricket, premier test contre l’Inde

L’Australie devrait choisir Will Pucovski pour un premier test quel que soit le statut de David Warner, insiste l’ancien capitaine Ian Chappell.

Mais si le match d’ouverture de la superstar est sorti, alors Pucovski, âgé de 22 ans, doit être garanti en tête de l’ordre contre l’Inde à Adélaïde.

Warner a été exclu lundi des derniers matches limités contre l’Inde en raison d’une blessure à l’aine subie lors du deuxième ODI de dimanche. Il court le chrono pour être en forme pour le premier test, où il a été pressenti pour ouvrir avec le titulaire Joe Burns, malgré la jeunesse de Pucovski et la forme exceptionnelle de Sheffield Shield.

« Je n’écrirais pas Warner pour le moment pour le test match, mais s’il n’est pas disponible pour le premier test … je le regarderais de l’autre côté et je dirais que cela signifie que Burns va garder sa place », a déclaré Chappell Grand monde du sport.

« Mais d’après tout ce que les sélecteurs ont dit, il semble que Burns allait jouer; Pucovski, ils l’ont peut-être joué dans l’ordre du milieu, je ne sais pas. Mais si Warner n’est pas là, sûrement au ciel, ils ont a pu ouvrir le bâton avec Pucovski. «

Will Pucovski pendant son double siècle Sheffield Shield contre l’Australie occidentale. (Getty)

Chappell a déclaré que Pucovski devait faire partie d’une injection importante de sang neuf cet été, décrivant un plan pour faire ses débuts le polyvalent Cameron Green (21) et le fileur de jambes Mitchell Swepson (27) dans le quatrième test à Sydney.

L’Australie espère avoir terminé la série des quatre tests d’ici là, compte tenu de son ascendant précoce dans le cricket à balle blanche et du fait que le champion batteur indien, le capitaine Virat Kohli, rentrera chez lui après le premier match.

« Si Sydney est un terrain d’essai assez normal et qu’il y en a un peu pour les filateurs, et je serais surpris si ce n’est pas le cas, alors j’aimerais voir Swepson jouer avec Nathan Lyon », a déclaré Chappell.

« Et je pense que ce serait l’occasion de jouer Green et de le frapper à six ans. Un sort de quatre ou cinq sur, c’est bien. [Marnus] Labuschagne, c’est un quilleur à changement raisonnable.

« Vous ne cherchez pas grand-chose [of overs]. Ils pourraient même être en mesure d’y installer un autre appareil polyvalent, alors vous avez [Travis] Tête, un peu de lui.

« Je sais que ce n’est pas le rythme et le départ [Pat] Cummins et [Josh] Hazlewood ou Cummins et [Mitchell] Starc directement à un Green et n’ayant pas d’autres options de rythme, le capitaine moderne n’est pas trop à l’aise avec cela. Mais l’autre chose à ce sujet est que l’Inde n’aura pas Kohli au moment où vous arriverez au test de Sydney.

« Il y a là une opportunité de jeter un coup d’œil à Green et je la saisirais. »

Cameron Green célèbre un siècle pour l’Australie occidentale contre NSW. (Getty)

Le batteur vétéran de niveau intermédiaire Matthew Wade, qui s’est réinventé en tant que joueur de test après avoir précédemment gardé le guichet pour l’Australie, peut prouver que cet homme est étrange. Chappell a également déclaré que, idéalement, Pucovski et Green passeraient un temps précieux au bâton avec Warner et Steve Smith au niveau Test au début de leur carrière.

« Matthew Wade ne sera pas là pendant très longtemps, alors que Green, s’il est à la hauteur – comme Pucovski, vous pourriez l’avoir pendant les 10 prochaines années », a déclaré Chappell.

« Certes, vous devez choisir une équipe pour gagner le match. Mais vous devez aussi avoir un œil sur l’avenir.

« Vous pourriez facilement avoir Wade, Warner et Burns, trois gars qui partent tous à peu près au même moment. Alors que si vous empruntez la voie Pucovski-Green, vous envisagez probablement de ne remplacer qu’un seul joueur majeur.

« L’autre chose à ce sujet est que vous intégrez Pucovski et Green dans une équipe qui a Warner, il y a Smith; deux très bons joueurs très expérimentés. C’est le bon moment pour commencer à faire entrer de jeunes joueurs.

« Encore plus pour Pucovski, vous avez Warner à l’autre bout du bâton. Eh bien, quel meilleur partenaire lui donner pour commencer sa carrière que Warner?

« Il n’a pas à s’inquiéter de son taux de score parce que Warner va faire avancer les choses. Tout ce qu’il a à faire est de s’assurer qu’il donne beaucoup de frappes à Warner, ce qui rend son travail plus facile.

« Cela fait partie de votre travail en tant que sélecteur: essayez de choisir un gars quand il a ses meilleures chances de réussir. Eh bien, Pucovski a deux doubles siècles, alors vous savez qu’il est en forme. Vous ouvrez avec lui quand Warner est à l’autre bout, c’est un autre avantage et lui donner une meilleure chance de réussir.

« C’est la façon dont vous devez penser en sélection. Vous choisissez une équipe pour gagner le match, mais si vous pouvez alors faire un peu de manœuvre pour faire entrer dans l’équipe de jeunes gars qui, selon vous, seront assez décents, obtenez les intégrer dans l’équipe pour ne pas avoir à remplacer soudainement deux ou trois très bons joueurs en même temps. »

Will Pucovski conduit pendant son double siècle Sheffield Shield contre l’Australie occidentale. (Getty)

Avec la chimie entre Warner et Burns présentée comme une raison de conserver le Queenslander droitier, il y a eu des rumeurs selon lesquelles un début pour Pucovski pourrait inciter un rappel de Test pour le partenaire d’ouverture victorien Marcus Harris; lui-même en forme forte cette saison. Pourtant, Chappell met peu de valeur dans cette théorie.

« Je ne pense pas que cela fasse trop de différence avec qui vous battez », a déclaré Chappell.

« Si vous êtes à ce niveau, le type à l’autre bout sera assez compétent et il n’y est pas arrivé en éliminant tous ses partenaires. Cela peut prendre quelques minutes pour vraiment geler mais non, vous choisissez le mecs qui, selon vous, sont les meilleurs pour le travail.

«Je pense que Harris et Burns sont à peu près sur un pied d’égalité. Je ne pense pas que vous puissiez les classer comme étant définitivement à long terme.