Équipe australienne de cricket | L’omission de test de Moises Henriques a une tache majeure sur les sélecteurs, dit Mark Taylor

L’ancien capitaine australien Mark Taylor a déclaré que l’omission de Moises Henriques du côté des tests était « l’une des rares erreurs » commises par les sélecteurs au cours de la dernière décennie.

Henriques, qui a été appelé dans l’équipe ODI pour remplacer Marcus Stoinis blessé, a été une vedette pour les Australiens lors de la grande victoire de dimanche contre l’Inde à Sydney. Le joueur polyvalent dans son premier ODI pour l’Australie en trois ans, a ramassé un guichet et a terminé avec une économie de bowling de 4,86 ​​à partir de sept overs.

La performance du joueur de 33 ans ce week-end a rappelé à quel point il peut être précieux selon Taylor.

Henriques, qui est également le capitaine des Sixers de Sydney, n’a participé qu’à quatre tests pour l’Australie.

Bien qu’il ait remporté un demi-siècle de jeune fille lors de ses toutes premières manches, puis l’avoir soutenu avec 81 lors de la deuxième manche lors d’un premier test contre l’Inde en 2013, le joueur polyvalent a finalement été abandonné avant la fin de la série et ne pourrait jamais se cimenter. une place dans l’équipe.

Moises Henriques (Getty)

Taylor a déclaré que la décision des sélecteurs australiens de ne pas donner plus d’opportunités à Henriques au niveau Test était l’une des plus grosses erreurs qu’ils aient commises ces derniers temps.

« Je ne pense pas qu’il le fera [feature in the Test side]», a-t-il déclaré à la radio Wide World of Sports de 2 Go.

« J’ai été ravi de le voir bien faire [against India].

«J’ai été un grand fan de Moises. Je pense que c’est l’une des rares erreurs que les sélecteurs ont commises au cours de la dernière décennie.

«Ils l’ont choisi en 2013 pour la tristement célèbre série de devoirs à domicile en Inde que nous avons perdue 4-0.

«Moises a fait un très bon premier test là-bas et a été abandonné pour le dernier, puis ils ne l’ont pas emmené aux Ashes en 2013.

« Vraiment, il n’a pas été un joueur majeur depuis lors. »

L’Inde se débat dans l’ouverture de l’ODI

Taylor était convaincu que si les sélecteurs étaient restés avec Henriques, ils se seraient retrouvés parmi les six meilleurs batteurs permanents qui pourraient également jouer.

« S’ils étaient restés avec lui après 2013, ils se seraient peut-être trouvés un mec qu’il aurait pu battre dans le top six et jouer quelques tours pratiques », a-t-il ajouté.

« Et comme nous l’avons vu l’autre soir, il peut attraper. Il est très bon sur le terrain. »