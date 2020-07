Epstein a dit à Maxwell d’arrêter d’agir comme «  échapper à un condamné  » en 2015

Peu de temps après que Ghislaine Maxwell a été accusée en 2015 d’être la madame de Jeffrey Epstein, Epstein a dit à Maxwell qu’elle devait cesser d’agir comme un «esacping [sic] condamner »et continuer à se rendre aux partis, selon des documents judiciaires qui ont été descellés jeudi soir.

«Vous n’avez rien fait de mal et je woudl [sic] vous incite à commencer à agir comme ça. va dehors, la tête haute, pas comme un esacping [sic] condamné. aller à des fêtes. traitez-y », a écrit Epstein dans un e-mail à Maxwell le 25 janvier 2015, selon les documents.

L’e-mail était une réponse à un message de Maxwell, qui avait demandé à Epstein si l’une de ses autres ex-petites amies, «Shelley», se présenterait et disait qu’elle était déjà sortie avec Epstein – une demande qui semblait être une tentative de l’éloigner liens avec Epstein dans le public.

«J’apprécierais que Shelley vienne dire qu’elle était votre petite amie – je pense qu’elle était de la fin de 99 à 2002», lui écrivit Maxwell.

Plus tôt ce mois-là, Virginia Roberts Giuffre – une femme qui a déclaré ouvertement avoir été victime de la traite par Epstein – a déposé des papiers devant un tribunal de Floride, alléguant qu’elle avait été forcée d’avoir des relations sexuelles avec Epstein, le prince Andrew et l’avocat Alan Dershowitz à l’âge de 15 ans. . Roberts a également affirmé que Maxwell était «l’une des principales femmes qu’Epstein utilisait pour se procurer des filles mineures pour des activités sexuelles et un co-conspirateur principal dans son programme d’abus sexuels et de trafic sexuel» et que Maxwell «participait régulièrement à l’exploitation sexuelle des mineurs par Epstein . »

À l’époque, Maxwell a nié les accusations de Roberts, tout comme le prince Andrew et Dershowitz. Plus tard cette année-là, Roberts a poursuivi Maxwell pour diffamation – un procès crucial qui est la source de ces documents judiciaires nouvellement non scellés.

Plus tôt ce mois-ci, Maxwell a été arrêtée par les autorités fédérales pour avoir conspiré avec Epstein pour recruter et maltraiter des mineurs. Elle a plaidé non coupable et est détenue en attendant son procès.