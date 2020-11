EPL: Liverpool a tenu, Everton perd à nouveau – Football

Liverpool a été tenu à un match nul 1-1 à Brighton après avoir concédé un penalty inspiré du VAR tandis que Riyad Mahrez a marqué un triplé lors de l’écrasement 5-0 de Manchester City contre Burnley en Premier League samedi. Everton de Carlo Ancelotti a subi sa quatrième défaite en cinq matchs après qu’un but de Raphinha ait donné à Leeds United une victoire 1-0 à Goodison Park.

West Bromwich Albion a célébré sa première victoire de la saison en battant l’équipe inférieure Sheffield United 1-0 pour sortir des trois derniers après que Conor Gallagher ait marqué son premier but en Premier League. Liverpool s’est hissé en tête du classement, pendant au moins une journée, ouvrant une avance d’un point sur Tottenham Hotspur, qui est à Chelsea dimanche.

Mais l’équipe de Juergen Klopp, battue par Atalanta en Ligue des champions mercredi, a été laissée en colère contre le VAR après avoir eu deux buts exclus par les critiques et vu deux points s’échapper lorsque l’arbitre Stuart Attwell a accordé un penalty vers la fin après être allé sur le terrain. moniteur.

Pascal Gross de Brighton & Hove Albion a inscrit son coup de pied après qu’Attwell ait décidé de punir Andy Robertson pour avoir donné un coup de pied au pied de Danny Welbeck en dégageant. Liverpool avait pris les devants grâce à une frappe bien prise de Diogo Jota en forme, le neuvième but de l’attaquant portugais toutes compétitions confondues depuis qu’il avait rejoint les champions de Wolverhampton Wanderers.

Mohamed Salah avait un but inscrit pour hors-jeu par VAR et le remplaçant Sadio Mane avait une belle tête refusée après un examen repéré qu’il était hors-jeu. Alors que Klopp a accepté les décisions du VAR – choisissant plutôt d’exprimer sa frustration face à la décision des télédiffuseurs de faire jouer son équipe au début du match de samedi – le skipper Jordan Henderson a déclaré qu’il aimerait voir la technologie supprimée.

«Je ne veux parler pour personne d’autre, mais à mon avis, je (supprimerais VAR)», a déclaré Henderson. « Je veux juste jouer au football comme d’habitude », a déclaré le milieu de terrain anglais.

Manchester City avait également un but exclu par VAR mais s’en sera à peine soucié étant donné qu’ils avaient déjà pris une avance de 5-0 au moment où l’effort de Gabriel Jesus a été annulé. C’était la quatrième victoire consécutive de 5-0 pour City contre Burnley à l’Etihad et l’équipe de Sean Dyche a eu la chance de repartir avec ce score.

LA DÉFENSE DU SLACK

Slack défendant des Clarets a permis à Mahrez de marquer deux fois au début du match – les deux fois avec son mouvement de marque du flanc suivi d’un tir du pied gauche dans le coin le plus éloigné. Benjamin Mendy a signé le troisième but avant la pause et Ferran Torres a ajouté le quatrième avant que Mahrez ne termine son tour du chapeau avec une tête rare. City n’avait réussi que 10 buts en huit matchs avant la déroute de samedi et le manager Pep Guardiola était soulagé.

«Nous devons marquer, c’est pourquoi ils sont ici et jouent devant. Le plus important maintenant est que nous avons près de 21 joueurs en forme », a-t-il déclaré.

L’ailier brésilien Raphinha a marqué son premier but pour Leeds United dans un autre match qui a vu des buts refusés. James Rodriguez et Richarlison d’Everton avaient le ballon dans le filet mais les deux efforts ont été écartés pour hors-jeu, et l’attaquant de Leeds Patrick Bamford a subi un sort similaire. Raphinha semblait être à la recherche d’une passe mais il a vérifié en arrière, poussant le ballon entre les jambes du défenseur Ben Godfrey et au pied du deuxième poteau à la 79e minute.

Les deux équipes ont réussi 38 tentatives de but dans un match riche en incidents et la victoire a permis à Leeds de se classer 11e du tableau avec 14 points. Everton est à la sixième place avec 16 points.

«C’est une période plus difficile», a déclaré Ancelotti, «Dans une période difficile, vous pouvez voir comment vos joueurs réagissent – voir leur personnalité et leur caractère. J’ai toujours confiance. Nous avons besoin de plus de cohérence. »

En fin de match, Gallagher a inscrit un opportuniste gagnant à la 13e minute pour West Brom alors que Sheffield United a raté une série d’occasions dans un match rempli d’action.