Épisode des bourreaux de travail avec Chris D’Elia tiré par Comedy Central / Film

Comedy Central a tiré un épisode de la première saison de la série comique Bourreaux de travail de la bibliothèque de streaming de l’émission sur Hulu, Amazon Prime et du propre site Web / application de la chaîne câblée après que des accusations d’agression sexuelle contre des mineurs aient été portées contre un comédien Chris D’Elia, qui a joué dans l’épisode.

Dans la première saison de Bourreaux de travail, dans un épisode intitulé «To Friend a Predator», Chris D’Elia incarne un personnage du nom de Topher qui serait un agresseur d’enfants tapi sur un fansite de Justin Bieber créé par Blake, l’un des personnages principaux. Dans l’épisode, les personnages principaux joués par Adam Devine, Anders Holm et Blake Anderson prévoient de le casser, mais ont ensuite l’impression qu’il pourrait ne pas être un fluage et se lier d’amitié avec lui. Vous pouvez donc voir pourquoi Comedy Central a estimé qu’il était nécessaire de retirer l’épisode.

En plus de tirer cet épisode spécifique, qui a été porté à notre attention par Deadline, il semble que le profil de Chris D’Elia en tant que comédien debout ne soit plus disponible dans la base de données de bandes dessinées de Comedy Central. Bien que la page apparaisse toujours dans les résultats de recherche Google, le lien ne mène plus au profil du comédien. Il semble bien qu’il y ait quelques vidéos des extraits de Chris D’Elia sur certaines des chaînes YouTube de Comedy Central, mais cela pourrait facilement changer dans un proche avenir.

Les accusations portées contre D’Elia ont fait surface dans les médias sociaux la semaine dernière après que l’utilisateur de Twitter @SheRatesDogs a rassemblé de nombreuses histoires de femmes sur le comédien qui les avait sollicitées pour des relations sexuelles quand elles avaient moins de 18 ans. Il y avait beaucoup plus que quelques accusateurs, beaucoup avec des captures d’écran de conversations par SMS ou e-mail où D’Elia était très en avant sur ses intentions avec ces femmes, qui étaient mineures au moment de leur interaction, un détail dont le comédien a été informé et n’a jamais reculé dans leurs communications. .

De son côté, D’Elia a démenti ces allégations dans une déclaration à TMZ disant:

«Je sais que j’ai dit et fait des choses qui auraient pu offenser les gens au cours de ma carrière, mais je n’ai jamais sciemment poursuivi des femmes mineures à aucun moment. Toutes mes relations ont été à la fois légales et consensuelles, et je n’ai jamais rencontré ni échangé de photos inappropriées avec les personnes qui ont tweeté à mon sujet. Cela étant dit, je suis vraiment vraiment désolé. Cela étant dit, je suis vraiment vraiment désolé. J’étais un gars stupide qui m’a ABSOLUMENT laissé prendre dans mon style de vie. C’est de ma faute. Ça m’appartient. Je réfléchis à cela depuis un certain temps maintenant et je promets de continuer à faire mieux «

Il est intéressant de noter que D’Elia précise que toutes ses relations ont été légales et consensuelles, mais ne précise jamais où ou non toute son activité sexuelle a été légale et consensuelle. De plus, le fait qu’il n’ait jamais rencontré ni échangé de photos avec aucun de ces accusateurs n’empêche pas qu’il ait tenté de se livrer à des activités sexuelles avec eux, ce dont il existe de nombreuses preuves, qui ne sont ni appropriées ni légales.

Même l’ami de longue date et collègue comédien de Chris D’Elia Whitney Cummings, qui lui a donné un rôle de soutien clé dans sa sitcom Whitney sur NBC, est sorti pour dénoncer les actions de D’Elia. Dans une déclaration sur Instagram, Cummings a déclaré:

«Il m’a fallu quelques jours pour traiter les informations que j’ai apprises sur Chris. Je suis dévasté et enragé par ce que j’ai lu et appris. Il s’agit d’un schéma de comportement prédateur. Cet abus de pouvoir est rendu possible par le silence. Maintenant que je suis au courant, je ne me tairai plus. Les filles devraient pouvoir être fan d’un comédien qu’elles admirent sans être une cible sexuelle. C’est la responsabilité de l’adulte d’être un adulte. «

Dans une coïncidence troublante, D’Elia a également joué un agresseur d’enfants sur la série Netflix Vous. Le personnage a été tué dans la série, il n’y a donc aucune inquiétude à propos de son retour, mais y a-t-il quelque chose que Netflix puisse faire au sujet de sa présence dans la série? Ce n’est pas probable, mais peut-être qu’un avertissement peut être placé sur la série. Le service de streaming propose également quelques offres spéciales de Chris D’Elia disponibles dans leur bibliothèque, mais il n’a pas été question de celles qui ont été supprimées pour le moment.

Articles sympas du monde entier: