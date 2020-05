Épisode 2 Se souvient de l’héritage de George Lucas / Film

Le deuxième épisode de Disney Gallery: Le Mandalorien est arrivé, et en elle, producteur exécutif Jon Favreau affine l’héritage de Guerres des étoiles et comment cela a eu un impact sur la fabrication de Le Mandalorien. Pour cet épisode, il a amené depuis longtemps Guerres des étoiles vétérans et collaborateurs de Lucasfilm pour discuter de la saga, y compris le président de la société Kathleen Kennedy, Superviseurs des effets visuels Industrial Light & Magic John Knoll et Richard Bluffet directeur d’animation Hal Hickel. L’ambiance générale de l’épisode rend hommage à ce qui a précédé, en particulier la vision de George Lucas, qui va bien au-delà Guerres des étoiles.

Ci-dessous, nous passons en revue certaines des révélations les plus intéressantes sur les deux Le Mandalorien et Guerres des étoiles dans son ensemble, y compris les diverses innovations dont George Lucas était responsable en dehors de la saga. De plus, découvrez la ligne préférée de Taika Waititi dans la franchise, découvrez ce qui a rendu le deuxième épisode de Deborah Chow difficile et découvrez comment Dave Filoni met la bataille finale au sabre laser dans La menace fantôme sous un tout nouveau jour.

Récapitulatif de la série documentaire mandalorienne: Épisode 2 – Héritage

John Knoll, directeur de la création d’ILM, a inspiré Star Wars pour se lancer dans les effets visuels

Aujourd’hui, John Knoll est le directeur créatif de Industrial Light and Magic, l’un des studios d’effets spéciaux les plus respectés de l’industrie cinématographique. C’est aussi le gars qui a eu l’idée de Rogue One: une histoire de Star Wars. Il n’est donc pas surprenant que l’original Guerres des étoiles C’est la raison pour laquelle il a fini par se lancer dans le secteur des effets spéciaux.

Au cours de la table ronde avec divers Guerres des étoiles vétérans, Knoll a révélé qu’une fois qu’il se serait trouvé à ILM, il espérait toujours qu’il travaillerait sur quelque chose Guerres des étoiles. Il ne savait pas qu’il serait au bon endroit au bon moment pour travailler sur les préquelles, sans parler de l’ouverture d’une toute nouvelle ère de Guerres des étoiles une décennie et demie plus tard.

Les employés d’ILM ont toujours demandé à George Lucas s’il ferait plus de Star Wars

John Knoll a également expliqué comment Guerre des étoilesLes préquelles de s ont vu le jour, et il s’avère qu’il y avait, au moins, des interrogations annuelles sur le retour de George Lucas dans la saga. Lors des réunions annuelles de l’entreprise où Lucas s’adressait à tous les employés, quelqu’un demandait inévitablement de faire de nouveaux Guerres des étoiles films, et il aurait essentiellement haussé les épaules de façon quelque peu optimiste en disant: « Ouais, je ne sais pas, peut-être un jour. » C’était comme ça pendant quelques années alors que Knoll était à ILM. Puis, un an, Lucas a obtenu la question et a répondu: « Mmmm, oui, peut-être. » Et le reste est de l’histoire.

George Lucas a créé plus de percées cinématographiques que vous ne le pensez

Jon Favreau invite tout le monde lors de la table ronde à rappeler certaines des percées technologiques en matière de cinéma dont George Lucas est responsable. Kathleen Kennedy donne le coup d’envoi en révélant qu’elle était stupéfaite d’apprendre qu’il y avait au moins 126 brevets pour de nouvelles technologies dont George Lucas était responsable.

Certains des faits saillants de la technologie Lucasfilm discutés incluent la création du premier personnage entièrement généré par ordinateur, un chevalier en vitrail de Jeune Sherlock Holmes. Il y a aussi EditDroid, qui était le premier système d’édition analogique non linéaire informatisé, et il est devenu une partie de la marque d’édition Avid. Et n’oubliez pas que Guerres des étoiles caméras de contrôle du mouvement innovantes, qui impliquaient la création de plates-formes qui se déplaçaient autour des maquettes de navires pour simuler le mouvement au lieu de faire entrer et sortir les navires du châssis.



La ligne Star Wars préférée de Taika Waititi est dans The Empire Strikes Back

Les cinéastes derrière les premiers épisodes de la saison de Le Mandalorien (qui sont au centre du premier épisode de Disney Gallery: Le Mandalorien) figurent également dans cet épisode. Au cours de l’un des segments, le directeur Taika Waititi révèle que sa ligne préférée de l’ensemble Guerres des étoiles la saga est en L’empire contre-attaque, après que Yoda ait soulevé la X-Wing de Luke Skywalker des marais de Dagobah. Une fois qu’il l’a installé sur le sol, Luke dit à bout de souffle: « Je ne le crois pas. » Et Yoda dit d’un ton neutre « C’est pourquoi vous échouez. » C’est un thème qui va bien au-delà Guerres des étoiles, un peu comme les réalisations de George Lucas lui-même.

Les scènes de Deborah Chow La formation Kuiil IG-11 était difficile

Réalisateur Deborah Chow était à la tête de deux épisodes de Le Mandalorien. Le premier qu’elle a dirigé était «Chapter 3: The Sin», mais Chow a trouvé son deuxième épisode, «Chapter 7: The Reckoning», beaucoup plus difficile à gérer en raison d’une séquence particulièrement importante qui ne pouvait pas être facilement reproduite sur la base de médias préexistants.

C’est dans cet épisode que le Kuiil reprogramme IG-11 pour protéger l’Enfant. Mais cela nécessite de ré-enseigner au droïde tout ce qu’il sait, jusqu’à la simple marche. Chow reconnaît comment Guerres des étoiles offre ces scénarios uniques où vous avez une scène dramatique impliquant un animatronique et des personnages entraînés par des effets spéciaux jouant des scènes lyriques et poétiques, au point où il fait même référence Statue classique de Michel-Ange Buonarroti La Pietà. Il semble un peu idiot d’avoir quelque chose comme ça être si soigneusement détaillé et étudié, mais cela montre également combien de profondeur il peut y avoir Guerres des étoiles.

Dave Filoni met la bataille du sabre laser de la menace fantôme sous un jour nouveau

La dernière bataille de sabre laser La menace fantôme est largement considéré comme l’un des meilleurs de la franchise. Ce sont deux Jedi dans leur premier combat contre le vicieux et habile Dark Maul avec un sabre laser à double lame. Mais Dave Filoni explique pourquoi cette bataille au sabre laser est tellement plus importante que d’être simplement une séquence d’action, et il captive toute la table ronde avec son explication.

C’est beaucoup mieux quand vous entendez Dave Filoni l’expliquer dans l’épisode, mais l’essentiel de cette bataille finale au sabre laser est que le sort d’Anakin Skywalker est en jeu. Si Qui-Gon Jinn ne survit pas, il ne vivra pas pour entraîner Anakin, apportant les soins dont il a grand besoin dans la vie du garçon, ainsi qu’une perspective qui diffère clairement de celle du Conseil Jedi. Donc, quand Qui-Gon meurt, c’est un coup dur pour le sort d’Anakin Skywalker, d’où le titre de la bande originale « Duel of the Fates ». Au lieu de cela, Anakin est formé par Obi-Wan Kenobi, qui finit par être plus un frère que la figure paternelle dont Anakin avait vraiment besoin pour le guider sur la bonne voie.

C’est ce genre d’observations qui font que les fans aiment Dave Filoni et son point de vue sur Guerres des étoiles. C’est pourquoi beaucoup le voient comme étant celui qui peut capturer l’esprit de la saga comme le voulait George Lucas. Ce n’est pas nécessairement ce Guerres des étoiles a toujours besoin, mais ce n’est pas mal d’avoir quelqu’un comme ça quand vous essayez de créer quelque chose pour la prochaine génération à saisir tout en conservant les parties importantes du passé.

Nous reviendrons la semaine prochaine avec un récapitulatif du troisième épisode de Disney Gallery: Le Mandalorien.

