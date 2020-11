Epic Games pourrait introduire un nouveau service d’abonnement basé sur des récompenses à Fortnite, selon une enquête

in

Image via Epic Games

Epic Games envisage peut-être d’introduire un modèle d’abonnement mensuel basé sur des récompenses pour Fortnite, selon une enquête récente du développeur. Le service permettrait aux joueurs d’accéder à la passe de combat et à d’autres fonctionnalités pour un prix fixe.

Plus tôt dans la journée, plusieurs Fortnite les fuyards ont posté des captures d’écran d’une enquête formulée par le développeur de la bataille royale. L’image dépeint un «pack d’équipage mensuel» qui donnera aux joueurs qui ont acheté le service un accès anticipé à une tenue spéciale comprenant un dos bling, une pioche et un style, selon FireMonkey et MarDlt.

Le service offre un accès instantané au pass de combat complet pour la saison à venir aux côtés de 1000 V-Bucks chaque mois.

L’enquête a demandé aux volontaires d’indiquer quels éléments de contenu ils pouvaient identifier en premier à partir de l’image et ensuite évaluer de un à 10 la probabilité d’achat pour le service d’abonnement.

🚨Fortnite «Monthly Crew Pack» Leak🚨 Dans une enquête récente qu’Epic Games a envoyée, cette image peut être vue: Avec l’image, les utilisateurs sont interrogés sur la façon dont ils évalueraient le service d’abonnement mensuel. L’enquête a été portée à mon attention VIA: @MarDlt_ pic.twitter.com/daYouFMcVy – FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) 7 novembre 2020

L’enquête a également demandé aux utilisateurs s’ils achèteraient ce service d’abonnement pour 5 $, 8 $ ou jusqu’à 19,99 $, selon MarDlt, qui a initialement reçu l’enquête.

Juste au cas où quelqu’un serait intéressé, le prix de l’abonnement n’est pas confirmé à 16 dollars, dans l’enquête, il varie de 4,99 à 19,99! pic.twitter.com/3oqOrAWT23 – 💫🌈⚡ °M °A °R ° ⚡🌈💫 (@MarDlt_) 7 novembre 2020

Ce service rappelle un peu le laissez-passer annuel précédemment mis au rebut, qui était une fonctionnalité de prototype précoce qu’Epic a annulée l’année dernière. Ce laissez-passer aurait accordé aux joueurs un laissez-passer de combat d’un an plutôt qu’un laissez-passer saisonnier et inclurait plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont les détails n’ont jamais été divulgués, selon Eurogamer.

Des entreprises comme Epic utilisent des sondages pour obtenir un soutien public potentiel pour les fonctionnalités futures, de sorte qu’un service d’abonnement pourrait Fortnite si le grand public approuve le concept.

Partager : Tweet