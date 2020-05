Epic dit qu’Unreal Engine 5 Démo Rock Squeezing n’était pas une astuce de chargement

À mi-chemin de la démo Unreal Engine 5 sur PlayStation 5, le personnage se faufile dans une crevasse rocheuse pendant quelques secondes. De nombreux téléspectateurs l’ont perçu comme une astuce de chargement souvent vue dans de nombreux jeux. Une telle astuce ralentit la progression du joueur dans un espace clos, permettant au jeu de charger les espaces et les actifs à venir en arrière-plan. Les discussions sur les SSD dans les plates-formes de nouvelle génération éliminant essentiellement les écrans de chargement, la compression de la démo de UE5 ne s’est pas bien passée dans certains cercles. Cependant, ce n’est apparemment pas ce qui se passait. Epic Games insiste sur le fait qu’il n’y a pas eu de chargement; au lieu de cela, cette scène n’a servi qu’à montrer l’incroyable fidélité graphique.

Selon Epana Marketing Manager Dana Cowley, la narration originale de la démo disait directement qu’aucun chargement n’avait eu lieu pendant la scène en question. Ces lignes utiles n’ont pas réussi à faire la coupe finale, cependant. En réponse aux demandes de renseignements sur Twitter, Cowley a révélé ce qui suit:

Vous avez raison, ce n’était pas du tout une astuce de chargement. Pour éviter toute confusion, nous avions initialement indiqué dans la VO que le petit rétrécissement était censé montrer les actifs de près, mais ces lignes de dialogue n’étaient pas entrées dans l’édition finale. – Dana Cowley # UE5 (@danacowley) 14 mai 2020

Jeff Farris, directeur technique des projets spéciaux d’Epic, a fait une note similaire sur son propre compte Twitter. Il a ajouté: «la compression a servi à plusieurs fins pour nous (détail détaillé, animation, audio, flux de démonstration), mais nous avions une petite inquiétude que les gens pensent qu’il était nécessaire de cacher le chargement. Ce n’était pas le cas. «

Les joueurs devront attendre et voir par eux-mêmes à quel point les SSD débarrassent les jeux des écrans de chargement. La prochaine génération est toujours programmée pour débuter plus tard cette année, lorsque la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft seront en magasin cette saison des fêtes.

[Source:DanaCowley[Source:DanaCowleyJeff Farris sur Twitter via Eurogamer]