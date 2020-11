Enzo Zidane avant de déménager à Erzgebirge Aue

L’allemand à deux vitesses Erzgebirge Aue travaille sur un transfert du milieu de terrain Enzo Zidane, fils de l’entraîneur du Real Zinedine Zidane. Cela a été confirmé par le président du club Helge Leonhardt Tag24.

« Les pourparlers sont bien avancés. Il y a eu plusieurs conférences téléphoniques », a révélé le joueur de 61 ans et a ajouté: « Enzo veut aller à Aue ». Le conseiller de 25 ans a appelé Leonhardt « il y a quatre semaines et c’est comme ça que tout a commencé ». Zidane était sous contrat avec la deuxième division espagnole UD Almeria jusqu’au début du mois d’octobre et est actuellement sans club.

Selon Leonhardt, Zidane veut se développer davantage et « veut sortir de Madrid, loin des 40 caméras de télévision qui sont constamment braquées sur lui ».

La chimie entre le fils aîné de l’entraîneur-chef du royal et les violettes est là. « Enzo est un bijou qui doit être poli. Nous pouvons le faire », a expliqué Leonhardt.

Un bijou qui jusqu’à présent n’a pu s’implanter dans aucun de ses clubs. Zidane a été formé dans la jeunesse de la Juventus Turin et du Real Madrid. Intermezzi a suivi au Deportivo Alaves, en Suisse à Lausanne-Sport et de janvier à octobre à Almeria.