Envoyez votre téléphone Android dans le temps en installant ce widget

Avant de devenir une entreprise qui produit des seaux et des seaux d’encre rouge, HTC était l’un des fabricants de téléphones les plus influents. Les combinés Android de la société (à quelques exceptions notables près) utilisaient l’interface utilisateur HTC Sense, qui améliorait l’expérience utilisateur d’Android. L’une des fonctionnalités les plus emblématiques de HTC Sense était son widget Météo et horloge. Si vous aimiez les smartphones à l’époque, vous pouviez facilement reconnaître les téléphones du fabricant uniquement à partir du widget.

Mettez l’emblématique widget HTC Sense Flip Clock & Weather sur votre téléphone Android

Installez l’application sur votre appareil Android, appuyez sur l’icône après l’installation, et vous verrez une page météo pour votre ville locale. La prochaine chose que vous voulez faire est de configurer le widget. Pour ce faire, trouvez une ouverture sur votre écran et appuyez dessus ou appuyez longuement dessus. Vous verrez un menu; cliquez sur « widgets » et faites défiler jusqu’à Sense Flip Clock & Weather. Sélectionnez la version de widget souhaitée et faites-la glisser sur l’écran. Le widget fonctionne exactement de la même manière que l’original il y a des années; appuyez sur la partie météo du widget et vous verrez la page météo locale susmentionnée. Appuyez sur le flip box de gauche pour l’horloge et vous serez envoyé à l’application d’horloge de votre téléphone. Appuyez sur la boîte à bascule droite de l’horloge et vous aurez accès aux paramètres du widget.

Version 2 de l’application Sense Flip Clock & Weather

Il y a aussi une autre version de l’application intitulée Sense V2 Flip Clock & Weather. Il s’agit d’une version plus moderne du widget qui peut être installée de la même manière que la première application. Peut-être que ces deux widgets ne sont pas aussi nostalgiques que le mode rétro du Motorola Razr, mais si vous en placez l’un sur l’écran de votre téléphone Android, vous aurez sûrement l’impression d’avoir été renvoyé dans le temps.