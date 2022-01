Envoyé spécial : liste des reportages de ce soir sur France 2 (jeudi 27 janvier)

Comme chaque jeudi, ce 27 janvier 2022 à 21h10 sur France 2, Elise Lucet nous propose un nouveau numéro de son émission intitulée Envoyé spécial. Betanews vous informe sur les 3 sujets traités dans ce nouveau numéro inédit.

Russie : le mal des prisons

Le lanceur d’alertes Sergueï Saveliev a demandé asile en France suite à la diffusion de vidéos choquantes dénonçant un système organisé de viols et tortures en tout genre dans les prisons russes. Elise Lucet a réussi à recueillir la parole de détenus victimes de ces violences et surtout de Sergueï Saveliev qui témoigne pour la première fois à la télévision en France.

Forêt : la gueule de bois

Alors que le chêne est exporté de France à hauteur de près de 30%, lorsque l’on a besoin de charpente ou de parquet, les délais sont extrêmement longs et les prix s’envolent. Il n’est d’ailleurs pas rare d’acheter un produit en Asie fait avec du chêne français et réimporté en France. C’est, en effet, en partie la Chine qui récupère ce chêne français avec 20% de l’export. Pourquoi vend-on cette matière première à l’étranger alors que la France a les moyens matériels de gérer la transformation ?

Harcèlement scolaire : la faute aux adultes

Le harcèlement scolaire n’est malheureusement pas un sujet nouveau. Il est fréquemment couvert par les médias, mais, en règle générale, on parle des enfants qui sont cruels les uns envers les autres. Elise Lucet et son équipe se sont intéressés au sujet sous un autre angle : les adultes et plus largement l’éducation nationale ne sont-ils pas responsables de ce harcèlement toujours plus violent et fréquent ?

