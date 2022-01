Envoyé spécial : liste des reportages de ce soir sur France 2

Comme chaque jeudi, ce 20 janvier 2022 à 21h10 sur France 2, Elise Lucet nous propose un nouveau numéro de son émission intitulée Envoyé spécial. Betanews vous informe sur les 4 sujets traités dans ce nouveau numéro inédit.

Paris sportifs : la machine à perdre

8 milliards d’euros, c’est la somme colossale qui est pariée par an, somme qui continue de grimper. Seulement, les paris sportifs sont-ils vraiment intéressants pour les joueurs ? Qui profite vraiment de cet engouement ? Alors machine à gagner ou machine à perdre ? La réponse ce soir dans Envoyé spécial.

Entreprises : la revanche des salariés

Face à la pénurie de main d’œuvre, les entreprises sont obligées de se plier en 4 pour embaucher et surtout ne pas perdre ses salariés. C’est ainsi que les avantages se multiplient, de la salle de sport à l’augmentation de salaires en passant par les conditions de travail. Elise Lucet nous emmène dans ces entreprises qui font tout pour garder leurs salariés.

USA : la grande démission

Aux États-Unis, les travailleurs sont au bout du rouleau depuis le début de la pandémie de Covid-19. Leurs revendications : de meilleures conditions de travail et des augmentations de salaire. Démissions et grèves rythment la vie des américains aujourd’hui qui n’en peuvent plus et comptent bien le faire savoir.

Thaïlande : le paradis retrouvé

On le sait, la pandémie de Covid-19 a fait énormément de mal au tourisme, notamment à la Thaïlande et en particulier à Phuket dont les près de 15 millions de touristes par an se sont transformés en 1,5 millions, une perte sèche pour l’île mais qui malgré tout a un impact très positif pour le pays. En effet, après avoir été abîmée par le tourisme de masse, le pays du sourire retrouve ses beaux paysages et songe à mettre en place un tourisme écoresponsable.

Rendez-vous ce soir, jeudi 20 janvier à partir de 21h10 sur France 2 pour ce nouveau numéro inédit de Envoyé spécial présenté par Elise Lucet.