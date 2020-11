Envie de gagner à tout prix contre le SC East Bengal: Roy Krishna – Football

in

L’attaquant vedette de l’ATK Mohun Bagan, Roy Krishna, a jeté son dévolu sur leur prochain affrontement de l’ISL contre le SC Bengale oriental, affirmant qu’ils devaient gagner le match «à tout prix».

Les deux poids lourds de Kolkata s’affronteront pour la première fois en Super League indienne, le 27 novembre, après l’incursion des équipes respectives dans le tournoi de haut niveau cette saison et l’International fidjien est tout gonflé.

«Je sais, nos fans attendront avec intérêt de voir notre victoire dans le match de derby. Nous devons gagner le match à tout prix », a déclaré samedi le joueur de 33 ans à l’hôtel de l’équipe ici.

«J’ai beaucoup entendu parler du derby de Kolkata. J’attends de jouer ce match car je n’ai jamais vu ce match ni même eu la chance de jouer. Il avait marqué le but solitaire lors de leur victoire contre les Kerala Blasters lors du premier match de l’ISL.

Roy Krishna avait été témoin de la frénésie des fans du derby de Kolkata.

«Notre voiture était coincée dans un embouteillage. Je pensais, s’il y a tant de supporters dans la rue en dehors du terrain, alors qu’en est-il à l’intérieur du terrain », se souvient-il.

Il a dit qu’ils manqueraient l’atmosphère cette fois avec les matchs tenus à huis clos en raison de la pandémie de COVID-19.

«Vous ne pouvez pas venir sur le terrain cette fois à cause de la pandémie de COVID-19. Cette atmosphère me manquera mais je demande à tout le monde de prier pour notre équipe, de continuer à nous soutenir.

Roy Krishna, qui était le meilleur buteur de l’ATK avec 15 buts à son actif lors de leur campagne triomphante la saison dernière, a également ouvert le compte cette fois pour scénariser une victoire 1-0 sur l’équipe du sud.

Pour ATK, il s’agissait de leur première victoire en sept matches contre les Kerala Blasters au cours des trois dernières saisons, car ils avaient perdu trois fois et avaient fait match nul autant de fois.

«Nous avons remporté le match du Kerala après une longue période. Cette victoire nous aidera dans le derby.

L’ATK Mohun Bagan a peut-être accumulé tous les points, mais l’équipe avait l’air rouillée en première période et Roy Krishna a raté jusqu’à trois occasions. Il l’a blâmé sur l’absence de pré-saison.

«Je regrette de ne pas avoir réussi un tour du chapeau. Je me demande pourquoi j’ai raté cette opportunité. De plus, j’apprends de cela que je dois travailler plus dur. Une formation supplémentaire est nécessaire. J’ai joué après avoir pratiqué pendant seulement deux semaines. J’espère pouvoir m’améliorer », a-t-il déclaré.

Le but est venu après l’heure à la suite d’un échec défensif.

«J’ai passé la plupart des deux derniers mois en quarantaine. À cette époque, ma femme Nazia, originaire des Fidji, m’encourageait à bien des égards chaque jour. Elle m’a donné de nombreuses suggestions pour réduire ma fatigue mentale. «Ma famille s’est levée à 2 heures du matin et a regardé le match. Ils m’ont encouragé au téléphone », a-t-il dit tout en consacrant l’objectif à sa famille.

L’entraîneur Antonio Habas, lui aussi, est prêt pour le choc du 27 novembre.

«Maintenant, nous devons penser au Bengale oriental après dimanche. Il y aura une pratique continue », a-t-il dit.

La star australienne David Williams n’a pas pris le départ pour ATKMB et a été remplacée à huit minutes de la fin.

Habas a déclaré qu’il fallait être prudent car c’était le premier match de la saison et l’humidité ajoutait aux malheurs.

«Ce n’est pas bon pour un joueur de jouer 90 minutes dans cette humidité et avec cette intensité quand on n’a pas joué depuis huit mois. Nous devons remplacer tout le monde que ce soit Roy, Williams ou Edu (Garcia). Mais je pense qu’il a bien joué. L’ATK a également eu un revers sur blessure à Michael Soosairaj qui s’est retrouvé avec une jambe gauche enflée après un tacle de Prasanth Karuthadathkuni à la 12e minute.

Mais des sources de l’équipe ont déclaré que la blessure semblait «mineure» et que l’ailier gauche de l’ATKMB n’avait pas besoin d’une IRM.

Partager : Tweet