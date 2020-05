Enveloppement hebdomadaire à petite capitalisation ASX: qui ajoute des haricots à son ‘bling’ cette semaine?

Les lecteurs réguliers de l’emballage hebdomadaire savent que nous aimons la nourriture et il ne faut donc pas s’étonner qu’un bijoutier ajoutant de la nourriture en conserve à son offre nous fasse nous asseoir et en prendre note.

Avec la pandémie COVID-19 entraînant des fermetures et fermetures de magasins non essentiels, cette bijouterie à Muskegon, Michigan, a ajouté un petit étalage d’aliments en conserve en face de ses produits phares dans le but d’être considéré comme essentiel en cas de nouvelle fermeture. vers le bas.

Le propriétaire Karl Krautheim a déclaré WoodTV un autre arrêt pourrait mettre fin à son entreprise, qui appartient à sa famille depuis plus de 130 ans.

Cela l’a incité à ajouter des produits tels que des haricots en conserve, de la soupe et de la sauce tomate à son offre comme assurance contre un tel événement.

Et pourquoi la nourriture en conserve? Parce qu’il est autorisé sans licence spéciale dans l’État du Michigan, selon l’intrépide propriétaire.

Avant de repartir pour réapprovisionner votre propre garde-manger, voici les plus gros déménageurs à petite capitalisation cette semaine.

GAGNANTS ASX SMALL CAP

InteliCare (ASX: ICR) + 107%

Le nouveau venu d’ASX, InteliCare, a été l’un des plus grands gagnants cette semaine, le stock de logiciels en tant que service axé sur les soins vieillissants se négociant actuellement à plus du double de son prix d’introduction en bourse.

La plate-forme de l’entreprise suit et surveille les déplacements des personnes âgées à domicile. Il peut alerter les soignants et les membres de la famille des changements inattendus et confirme quotidiennement que tout va bien.

Métallicité (ASX: MCT) + 75%

L’explorateur d’or a lancé un nouveau programme de forage dans son projet aurifère Kookynie riche en cibles à environ 60 km de Leonora en Australie occidentale.

Kookynie en accueille six, des perspectives historiques importantes – Champion, McTavish, Leipold, Diamantina, Cosmopolitan et Cumberland.

Le forage fait partie d’un programme plus vaste et par étapes pour montrer l’ampleur de ces perspectives.

Voici les actions ASX à petite capitalisation les plus performantes du 22 au 29 mai [intraday]:

Faites glisser ou faites défiler pour afficher le tableau complet. Cliquez sur les titres pour trier:

CODE NOM REVENIR % PRIX CE VENDREDI [INTRADAY] CAPITALISATION BOURSIÈRE CTE CRYOSITE LTD 188 0,180 11,48 millions ENX ENEGEX LTD 129 0,016 1,29 M ANA ANSILA ENERGY NL 114 0,018 7,63 millions ICR INTELICARE HOLDINGS LTD 107 0,405 30,25 millions SBR SABRE RESOURCES LTD 100 0,004 3,43 millions GLA GLADIATOR RESOURCES LTD 100 0,002 3,76 millions GTE GREAT WESTERN EXPLORATION LT 100 0,002 2,51 millions MCT METALICITY LTD 75 0,007 9,72 millions HLO HELLOWORLD TRAVEL LTD 72 2,540 320,53 millions TRM TRUSCOTT MINING CORP LTD 62 0,013 1,53 millions EQE EQUUS MINING LTD 62 0,013 18,36 millions SXL SOUTHERN CROSS MEDIA GROUP L 62 0,228 620.89M SCU STEMCELL UNITED LTD 60 0,016 10.27M MAI MELBANA ENERGY LTD 60 0,008 18,53 millions ZEU ZEUS RESOURCES LTD 60 0,008 1,44 millions OSP OSPREY MEDICAL INC-CDI 60 0,016 20,57 millions IXU IXUP LTD 59 0,027 6.02M GNM GREAT NORTHERN MINERALS LTD 57 0,011 7,94 millions A1G AFRICAN GOLD LTD 57 0,130 7.84M CFO CFOAM LTD 56 0,050 9,61 M WGN WAGNERS HOLDING CO LTD 52 1.210 234,00 M MXR MAXIMUS RESOURCES LTD 51 0,093 7,75 millions BRAS AURORA MINERALS LTD 50 0,026 6,33 M FHS FREEHILL MINING LTD 50 0,048 63,73 M ACHETER BOUNTY OIL & GAS NL 50 0,012 11,44 millions ICG INCA MINERALS LTD 50 0,002 6,09 millions TYX TYRANNA RESOURCES LTD 50 0,005 6,34 millions LCY LEGACY IRON ORE LTD 50 0,003 18,74 millions ALT ANALYTICA LTD 50 0,003 10,56 millions MLS METALS AUSTRALIA LTD 50 0,002 4,81 M CCE CARNEGIE CLEAN ENERGY LTD 50 0,001 16,71 M CLA CELSIUS RESOURCES LTD 50 0,012 9,09 millions OEX OILEX LTD 50 0,003 10,95 M YOW YOWIE GROUP LTD 49 0,057 12.01M INF INFINITY LITHIUM CORP LTD 46 0,057 13,61 M GLL GALILEE ENERGY LTD 45 0,460 127,58 millions OLI OLIVER’S REAL FOOD LTD 44 0,059 15,97 millions AAJ ARUMA RESOURCES LTD 43 0,005 3,55 millions TIG TIGERS REALM COAL LTD 43 0,010 63.11M CCA CHANGE FINANCIAL LTD 43 0,105 25,24 millions SOM SOMNOMED LTD 43 1,460 118,35 M VRC VOLT RESOURCES LTD 42 0,017 32,28 millions ARQ ARQ GROUP LTD 40 0,115 14.05M AZI ALTA ZINC LTD 40 0,006 15,42 millions SONT ARGONAUT RESOURCES NL 40 0,007 13,77 millions CHIFFON RAGNAR METALS LTD 40 0,007 2,19 M

ASX SMALL CAP LOSERS

Flamingo Ai (ASX: FGO) -50%

Le plus grand perdant de la semaine dernière continue de se classer au dernier rang cette semaine.

Flamingo Ai a commencé sa plongée après avoir conclu une feuille de conditions exclusive et contraignante pour vendre tous ses actifs afin d’éviter la nécessité de lever des capitaux pour soutenir sa consommation de trésorerie.

Voici les actions ASX à petite capitalisation les moins performantes du 22 au 29 mai [intraday]:

Faites glisser ou faites défiler pour afficher le tableau complet. Cliquez sur les titres pour trier:

CODE NOM REVENIR % PRIX CE VENDREDI [INTRADAY] CAPITALISATION BOURSIÈRE SI6 SIX SIGMA METALS LTD -20 0,004 2,58 millions ENV ENOVA MINING LTD -20 0,004 4,05 millions MOQ MOQ LTD -20 0,140 24,84 millions NCZ NEW CENTURY RESOURCES LTD -20 0,200 166.05M JHL JAYEX HEALTHCARE LTD -20 0,020 3,53 millions ORN ORION MINERALS LTD -21 0,016 43,49 M TIC ICOLLEGE LTD -21 0,030 15.80M IGP PANTERRA GOLD LTD -21 0,041 8.00M GBP GLOBAL PETROLEUM LTD -22 0,018 3,65 millions CE1 CALIMA ENERGY LTD -23 0,005 10,78 millions FRX FLEXIROAM LTD -24 0,013 3,97 M SHO SPORTSHERO LTD -24 0,025 7.22M RCW RIGHTCROWD LTD -25 0,150 29,89 M VR8 VANADIUM RESOURCES LTD -25 0,017 5,61 millions CAD CAENEUS MINERALS LTD -25 0,002 5,25 millions CAV CARNAVALE RESOURCES LTD -25 0,003 4,49 millions ÂGE ALLIGATOR ENERGY LTD -25 0,007 8.63M BMG BMG RESOURCES LTD -25 0,003 1,76 M VTT MOUNT BURGESS MINING NL -25 0,003 1,60 m KTE K2 ENERGY LTD -27 0,015 3,31 millions CIEL SKY METALS LTD -28 0,310 89,84 millions ÉPINGLE PINCHME.COM INC-CDI -32 0,055 7,78 millions VAL VALOR RESOURCES LTD -33 0,001 1,92 M TNP TRIPLE ENERGY LTD -40 0,006 431,98 k ARN ALDORO RESOURCES LTD -41 0,097 5,02 millions BLV BLOSSOMVALE HOLDINGS LTD -41 0,071 4,36 millions GLVDA GLOBAL OIL & GAS LTD -42 0,007 1,83 M SAN SAGALIO ENERGY LTD -50 0,001 204,66 k IKW IKWEZI MINING LTD -50 0,001 4,07 millions FGO FLAMINGO AI LTD -50 0,001 1,12 M





