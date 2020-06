Entrez dans la bande-annonce de Fat Dragon, avec Donnie Yen, débuts

Entrez dans le gros dragon est un nouveau film qui est en fait un remake lâche d’un film de 1978. Scratch that, star Donnie Yen dit que ce film n’est pas un remake, mais plutôt son propre film, empruntant simplement le titre. Yen étoiles avec Teresa Mo, Niki Chow, et Wong Jing. Il est dirigé par Kenji Tanigaki. Il ressemble également à un film bien fait et bien tourné mettant en vedette l’un des artistes martiaux les plus impressionnants qui marchent sur terre en ce moment. Voyez par vous-même en regardant la bande-annonce Entrez dans le gros dragon ci-dessous, ainsi que la lecture du synopsis et de l’affiche du film.

Entrez le gros dragon synopsis

« Une chronique hilarante des événements qui ont transformé le super-flic super-en forme Fallon Zhu (phénomène des arts martiaux Donnie Yen) en un commis aux records glorifié avec une habitude majeure de gâteau de collation. Après une demande désespérée d’un ancien collègue, Zhu fait équipe avec un restaurateur rusé et maniant le wok pour résoudre un mystérieux meurtre – et tenter sa dernière chance de retrouver son travail et sa fiancée. «

Je suppose que ma question est la même que pour toute autre personne qui regarde cette bande-annonce. Pourquoi Yen doit-il porter exactement un gros costume? En plus de jouer le titre du Bruce Lee classique, je ne vois pas pourquoi ils n’auraient pas pu faire un film de Donnie Yen à la place de ça. Il va sans dire que la honte des graisses ne devrait plus être une chose, ce qui rend cela encore plus déroutant. Que sais-je cependant, dans les images réelles, il n’a même pas l’air si gros. Peut-être que lui et Stephen Chow devrait faire équipe. Entrez dans le gros dragon sera diffusé ici aux États-Unis plus tard cette année.

