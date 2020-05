Entretien avec Snowpiercer Showrunner: Graeme Manson – / Film

Snowpiercer finalement créé le 17 mai après un très long développement. Scott Derrickson a dirigé un pilote pour le créateur Josh Friedman, mais TNT a demandé des révisions, ni retourné. Graeme Manson redéveloppé la série basée sur le film de Bong Joon-Ho de 2013, lui-même basé sur un roman graphique français.

L’intrigue de la série sera familière à tous ceux qui ont vu le film. Après une expérience de lutte contre le réchauffement climatique qui gèle par inadvertance la terre, les derniers survivants de l’humanité vivent dans le train Snowpiercer. Il tourne continuellement autour de la terre, avec les gens à l’intérieur divisés en un système de castes, avec les riches à l’avant et les pauvres à la queue. Dans la série, l’ingénieur Snowpiercer Melanie Cavill demande au tailee Andre Layton (Daveed Diggs) de l’aider à résoudre un meurtre en échange de quelques privilèges.

Manson s’est entretenu avec / Film par téléphone cette semaine avant le prochain épisode de la série, qui sera diffusé ce dimanche.

Sont les Snowpiercer des décors conçus pour ressembler au même train que le film?

Je pense qu’il y avait des choses sur la sensation du train, leur train, que nous voulions vraiment rappeler. Certes, la queue, la claustrophobie de la queue. Nous avons beaucoup parlé et j’ai beaucoup parlé, beaucoup regardé avec Barry Robison, notre concepteur de production et James Hawes, notre directeur, pour avoir la bonne perspective dans les voitures de sorte que lorsque vous vous tenez à une extrémité d’un couloir sur la train et vous pointez la caméra vers le bas, vous allez voir le plafond aussi. Il y avait des choses que nous voulions pour que ça ressemble à un train. Je sais que nos méthodes de construction étaient différentes. Nous avons fini par prendre des conteneurs d’expédition et construire un certain nombre de voitures sur ceux-ci, puis les mettre sur roues afin de pouvoir les faire circuler et les connecter ensemble. Nous avions des ensembles d’interconnexion. Nous pourrions mettre cinq voitures de train d’affilée, puis sur les roues en caoutchouc, si vous mettez de grosses poignées à l’extérieur, des gars costauds secouant le train, les acteurs peuvent descendre cinq voitures d’un train en marche. Je ne pense pas que le directeur Bong ait ce luxe. Lorsque le réalisateur Bong est venu sur le plateau, il a adoré nos décors parce que je pense qu’ils ont construit une voiture, peut-être deux et l’ont réparée en continu. Alors qu’il est venu et a vu les ensembles que nous avions, un certain nombre de ceux-ci sur roues qui peuvent être interconnectés, puis certains de nos plus grands ensembles construits au sol, des airbags pour qu’ils puissent aussi bouger. Un peu de luxe je pense par rapport à la fonctionnalité.

C’est cool qu’il est venu visiter.

Oui, il est venu quelques fois. Ce n’est pas un EP créatif, mais il est venu donner sa bénédiction et j’ai pu déjeuner avec lui. Il a lu le script pilote, peut-être quelques épisodes, donc c’était génial pour lui. C’était vraiment excitant pour tout le monde et c’est bien sûr avant Oscar, mais je suis un grand fan des films du réalisateur Bong. Il est vraiment grand et super drôle. C’est ce que j’ai obtenu de lui. C’est un gars très drôle. J’aime ça.

Donc, ces cinq voitures sur roues pourraient également être réparées et mélangées et assorties?

Oui. Ils jouaient généralement comme des voitures de queue ou une sorte de voiture utilitaire, ce genre de voitures avec toutes les batteries et tout ça. Ensuite, des ensembles comme la voiture de nuit ou les repas de première classe, ce sont des ensembles de deux histoires. Ils sont doubles et c’était amusant de concevoir non seulement cette extrémité de la voiture, ce que nous voyons à l’intérieur de la caméra, mais aussi de travailler avec Geoff Scott, notre producteur d’effets visuels, pour créer l’extérieur du train pour correspondre et faire sûr que tout le monde se parlait.

Avez-vous déjà construit un train pour le pilote précédent dont vous avez hérité?

Nous ne les avons pas utilisés.

Devez-vous encore construire de nouvelles voitures pour chaque épisode?

Il y a un budget épisodique par épisode où nous pouvons construire une nouvelle voiture que nous n’avons jamais vue auparavant ou adapter quelque chose dans une voiture, que ce soit dans la cabine de quelqu’un pour la première fois. Alors oui, il y a la possibilité de faire quelque chose de nouveau, certainement à chaque épisode, et nous travaillons très fort au début de l’année pour dire: « D’accord, quels décors vont surprendre? » Je pense que c’est quelque chose que les producteurs et le réseau apprécient vraiment aussi. Ils aiment ce sens qui vient vraiment du film, c’est tout sur la porte, mais quand vous ouvrez une porte, vous ne savez jamais ce qui va se passer de l’autre côté.

Est-ce que le mystère du meurtre Layton enquête sur votre nouvelle prise à apporter Snowpiercer à la télévision épisodique?

Non, c’était un élément existant que je pense que les gens ont vraiment aimé, moi aussi. Dans une saison qui est vraiment une révolution, je pensais que Layton en tant que détective d’homicide était un bon trope sur lequel s’appuyer au début pour attirer un public dans ce monde. Ce que Layton fait vraiment, comme nous le réalisons, ce n’est pas seulement qu’il résout le crime. Il crée des alliances et recueille des informations pour monter une révolution. C’est la vraie histoire de Snowpiercer.

Était-il important que le Snowpiercer soit un train très diversifié? Il y a des personnages LGBTQ, Daveed, Sheila Vand et plus encore.

Oui, c’est important, à la fois parce que c’est un microcosme de notre monde diversifié et que les gens montent à bord du train avec les mêmes problèmes que notre monde avait avec sa diversité. Je pense qu’il est très important d’être inclusif pour cela. Je pense aussi que c’est l’une des grandes choses que nous pouvons faire en science-fiction. Si nous voulons réinventer un monde, aussi loin dans le futur, 100% pensent que nous devrions imaginer un monde meilleur. C’est un monde meilleur qui est plus inclusif et plus diversifié et où le privilège n’est pas pour la minorité, pour la mini-minorité.

C’est aussi un monde très passionné dans le train. Il y a beaucoup de scènes d’amour qui sont à la fois astucieuses et plutôt explicites selon les normes du câble. TNT repoussait-il vraiment les limites?

Non. Je pense que c’est probablement nous qui avons poussé pour voir où nous pourrions trouver les limites. Je pense juste que si vous pouvez montrer une vraie émotion et un vrai contact physique, c’est bon de voir à l’écran, de voir l’intimité et l’intimité diverse. Comment cela se joue-t-il cette année avec COVID et à mesure que nous reprenons la production, combien de personnes peuvent mettre dans nos décors et à quel point elles peuvent être intimes, nous ne pourrons pas avoir beaucoup de relations sexuelles à la télévision pendant un certain temps. Mieux vaut l’obtenir tant que nous le pouvons.

Si vous reprenez plus tôt que tard, vous avez probablement des restrictions supplémentaires avec tous les ensembles confinés.

Cela peut être un problème, mais d’un autre côté, Snowpiercer est entièrement dans un studio et nous ne nous rendons jamais sur place. Il est donc beaucoup plus facile de surveiller votre équipe et votre production. Mais oui, vous avez raison. Nous obtiendrons 150 extras par jour et les bloquerons dans de minuscules voitures de train. Je ne sais pas que nous pourrons recommencer lorsque nous redémarrerons, mais je ne m’attends pas à ce que nous commencions la saison 3 avant probablement décembre. En fait, ils doivent d’abord nous donner une saison 3, donc je ferais mieux de ne pas en parler du tout.

N’avez-vous pas besoin de terminer la saison 2 également?

Nous avons dû fermer avec environ une semaine à 10 jours pour participer au tournage. Donc, quand nous revenons, nous avons une saison pour terminer, mais nous avons huit des 10 dans la boîte.

Sept ans après le film, avez-vous pu explorer les problèmes sociaux de différentes manières que Bong?

Eh bien, c’est intéressant, la question du roman graphique, l’incident qui a créé la fin du monde est considérée comme étant vaguement une guerre, une apocalypse nucléaire. C’est le directeur Bong qui l’a transformé en changement climatique. Je pensais que c’était aussi très important de le faire. Le changement climatique ne fait que s’aggraver. En montrant le clivage de classe, ce sont les pauvres et les défavorisés qui paient le prix le plus élevé pour le changement climatique, tout comme ce sont les pauvres et les défavorisés qui paient le prix le plus élevé en ce moment pendant COVID.

Vous ne pouviez même pas imaginer que cela soit si pertinent lorsque vous avez commencé.

Non, mais cela va vous montrer que ces thèmes sont vraiment intemporels en science-fiction à coup sûr. C’est ce que la science-fiction fait de mieux, c’est de nous regarder et de créer, espérons-le, un avenir meilleur.

Il fait 1001 voitures. Avez-vous dû décider ce que chacune de ces voitures était au début? Y a-t-il un grand tableau blanc quelque part avec un plan de Snowpiercer?

En travaillant avec le département artistique, puis en déterminant la géographie du train et comment nous pourrions monter et descendre, combien de temps cela prendrait, ce genre de choses et juste la disposition géographique générale, nous nous sommes retrouvés avec une carte de train de ce genre de s’étirait tout autour de la salle des écrivains qui allait du moteur à la queue et traversait des sections. Sorte de résumer 20 voitures de X ici. Ensuite, ce serait la troisième classe, puis un marché, puis un restaurant, puis plus de troisième classe. Nous le décomposions en groupes de voitures, mais il s’étirait autour de deux murs de la salle des écrivains.

Toute émission de science-fiction a ses propres règles. Vous en avez fait un avec des clones. Y a-t-il eu une similitude dans la conception Snowpiercer ou s’agit-il d’un ensemble de règles et de besoins complètement différent?

C’est assez différent. C’est une sorte de vaisseau spatial basé sur la science-fiction. Orphelin noir était vraiment le monde réel et la science-fiction, les idées futures de la science-fiction empiété sur le monde réel. C’est plus futuriste que ça et nous sommes isolés sur cette arche que je trouve toujours être une histoire super intéressante. Il se sent également contemporain. Les personnages se sentent contemporains parce que ce n’est que sept ans dans le futur. Nous étions très certains que le monde qu’ils avaient laissé derrière nous était notre monde et ce monde en 2020. Les choses qu’ils pleurent et les choses qu’ils ont perdues sont nos affaires. Je pense que cela le maintient un peu ancré. Et puis je pense qu’en termes de caractère de Mélanie, scientifiques vs ingénieurs est quelque chose dont nous avons discuté dans Orphelin noirGénie génétique vs science de la génétique vs découverte vs manipulation. Ces types de distinctions sont également des sujets intéressants ici.

Vous avez mentionné la saison 3, donc si vous l’avez, avez-vous déjà des idées?

Oui, nous sommes dans cette position d’avoir en fait la saison 2 en boîte ou juste avant la saison 1, même diffusée. Donc oui, nous y sommes depuis deux ans et ça plonge encore plus que moi. Maintenant, nous sommes tout à fait un collectif collaboratif. C’est au point où les acteurs habitent vraiment ces personnages maintenant et ils ont vraiment des histoires profondes à tirer. Il y a beaucoup de matériel pour la saison 3.

