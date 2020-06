Entre grand talent, histoires géniales et gags ‘F is For Family’: le spectacle d’animation le plus sous-estimé sur Netflix

– – –

F Is for Family de Netflix est un petit hybride étrange d’un spectacle. C’est parfois très drôle, et parfois très triste, ce qui n’est pas si inhabituel pour une comédie – même une comédie animée – en 2018. Mais ce qui rend F Is for Family remarquable, c’est comment sa tristesse et son humour proviennent exactement de la même chose place.

Il serait tentant, si vous ne regardiez qu’un seul épisode d’une demi-heure de F Is for Family, de conclure qu’il s’agit d’une série déplorant la montée du «politiquement correct». Situé dans les années 70, il se concentre sur un homme blanc à la bouche forte nommé Frank qui est au moins vaguement menacé par des femmes exigeant quelque chose de plus comme l’égalité, et par le sentiment croissant que l’ordre social sur lequel il se trouve est en train de s’éroder lentement juste en dessous de lui.

De plus, les Blancs à la bouche menacée par le changement ne sont pas des protagonistes télévisés inhabituels, que ce soit pour des comédies se déroulant dans les années 70 ou pour des sitcoms animées. Mais le rôle de F Is for Family sur le type est défini autant par sa frustration de bégaiement et son manque total de confiance en lui-même et ses capacités que par sa colère. Quand Frank (exprimé par le co-créateur de la série Bill Burr) crie à ses enfants, F Is for Family ne veut pas que vous riez de la façon dont les temps ont changé autant qu’il veut que vous ressentiez à quel point il peut être limité par sa gamme étroite d’expression émotionnelle.

Et parfois, cette description correspond à F Is for Family – un spectacle drôle, mais qui ne sacrifiera jamais un moment de personnage, sincère ou dépressif ou autre, au nom d’une blague. C’est une longue histoire arrosée, racontée par un comédien très drôle, tard dans la nuit, juste avant la fermeture du bar. Et vous commencez à rire, mais ensuite vous souriez simplement, et enfin vous réalisez que ce gars a vu de la merde. Et puis l’histoire est finie, et les lumières s’allument, et tout le monde rentre à la maison, à travers des rues tranquilles.

Pourtant, la série n’a pas peur de laisser tomber de temps en temps le marteau, de laisser les téléspectateurs se demander d’où vient un tournant émotionnellement sombre. Il en va de même pour la fin de « Battle of the Sexes », le cinquième épisode de la troisième saison.

F is for Family a de très bons acteurs pour la série, chacun apportant beaucoup d’énergie et de personnalité à ses personnages. En 2018 et 2019, F est pour la famille a été nominé pour les Emmys pour la performance de voix-off de personnage exceptionnel avec Mo Collins nominé en 2018 pour « Pray Away » et Kevin Michael Richardson nominé en 2019 pour « The Stinger ».

Entre un grand talent, des histoires impressionnantes et des gags qui vous laisseront dans les mailles. C’est le moment idéal pour vérifier F est pour la famille car nous essayons tous de nous assurer que, malgré tout l’ouverture, nous essayons toujours de minimiser la propagation de la pandémie de COVID-19.

