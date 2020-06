Entraînez-vous pour votre prochain événement de course et soyez plus fort que jamais

Les restrictions de verrouillage des coronavirus s’assouplissent dans de nombreux pays et les coureurs sont enfin en mesure de tester leur courage à l’extérieur. Cependant, aussi tentant soit-il de naviguer sur les routes et les sentiers pendant des heures, il peut être sage de se replonger dans le sport, surtout sans course à l’horizon.

Voici quelques conseils pour vous aider à reprendre la course sans blessure et plus rapidement que jamais. Voir aussi Jesse Ventura se retire de la course présidentielle qu'il n'a jamais rejoint Ne vous précipitez pas dedans Évitez la tentation de vous précipiter dans votre ancien programme. Vous pourriez vous sentir frais et fort, mais ne soyez pas tenté de faire le même kilométrage ou de faire le même volume de sprints qu’auparavant. Votre corps n’est peut-être pas prêt. La plupart des gens se font des blessures parce qu’ils en font trop, trop tôt. Tout simplement parce qu’ils ont atteint un certain niveau avant la pause dans la saison de course, ils pensent automatiquement qu’ils peuvent revenir immédiatement à ces mêmes voies élevées. Réduisez le nombre de kilomètres et ajoutez des exercices de musculation pour varier la charge. Il s’agit de reconstruire cette base et de remettre le corps en forme. L’entraînement en force L’entraînement en force n’est pas toujours amusant, c’est pourquoi il est souvent négligé par les gens. Nous voulons tous faire des exercices dans lesquels nous sommes bons, au lieu de ceux qui vont améliorer nos faiblesses. Les gens aiment garder ce qu’ils font, au lieu de minimiser ces zones fragiles. Même mettre de côté un peu de temps pour développer ces choses bénéficiera à votre formation. Voir aussi Un guichet unique accessible pour tous les box-office du week-end américain - / Film Une autre chose à intégrer est un travail d’activation avant d’aller au gymnase ou de courir à l’extérieur. Avoir ces muscles qui tirent rapidement leur permet de travailler plus efficacement et réduit le risque de blessure.