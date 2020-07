Entraîneurs déchaîner : joutes verbales entre Valerien Ismael et Dietmar Kühbauer

Rapid a décroché le titre de finaliste en Bundesliga. Mercredi, les Viennois ont célébré une victoire à domicile 3: 1 (2: 0) contre LASK au 31e tour, soit cinq points de retard sur le vert-blanc et un match avant la fin de la chance pour la deuxième place.

Rapid est là pour la première fois depuis la saison 2015/16 et a ainsi obtenu un ticket pour la qualification en Ligue des champions.



Valerien Ismael et Dietmar Kühbauer

Le duel entre Rapid et LASK n’a pas été très amical sur le terrain. Une intense bataille verbale entre l’entraîneur rapide Dietmar Kühbauer et l’entraîneur du LASK Valerien Ismael a fait grimper les sourcils.

Après votre duel entre Filip Stojkovic et Dominik Frieser, Kühbauer a critiqué le quatrième officiel – ce qui a rendu Ismael furieux. « Ne me parle pas! Tu comprends? Ne me parle pas! Tais-toi, » grommela Ismael en direction de la Banque Rapide. Postscript: « Nous vous verrons plus tard! »

Valerien Ismael: « Rapid est digne de nous »

Valerien Ismael

Kühbauer n’a pas non plus retenu: « C’est ennuyeux s’il crie dans toutes les situations. Chaque décision exige la peine de mort ». Chez Sky, Ismael a essayé d’expliquer la bataille verbale: « Nous savons comment il traite avec les autres entraîneurs, je voulais signaler qu’il ne fonctionnera pas avec moi. » Au final, Ismael s’est présentée comme une perdante: « Tout d’abord, je voudrais féliciter Rapid pour le vice-championnat. S’ils gagnent contre nous deux fois dans le groupe de championnat, ils sont bien mérités. Nous sommes très déçus, nous n’avons pas cela trop souvent a montré ce que nous avons joué avant Corona. « Voir aussi Si Al Hilal fait face à un choix entre Radamel Falcao et Bafetimbi Gomis, il ne peut y avoir qu'une seule réponse