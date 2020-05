ENTIÈREMENT CHARGÉ Dans la nouvelle série

Crédits: BOOM! Studios



Crédits: BOOM! Studios



Mardi BOOM! Studios, en partenariat avec WildBrain Ltd. et Dentsu Entertainment USA, a annoncé Mega Man: entièrement chargé, une série de six bandes dessinées débutant en août et basée sur la série télévisée du même nom.

Selon BOOM! la nouvelle série « met en vedette des héros comme Mega Man, Rush et Dr. Light dans des aventures complètement chargées luttant contre les méchants des Robot Masters dirigés par le Dr Wily. »

« Après l’enlèvement du père de Mega Man, le Dr Light, une vérité choquante secoue le monde de Mega Man car il semble que les Robot Masters en savent plus que lui sur son histoire secrète », lit-on dans la description officielle. « Mais alors que les machinations du Dr Wily déclenchent les souvenirs oubliés de Mega Man de la guerre brutale entre humains et robots, notre héros doit se demander qui il est et s’il peut faire confiance à quoi que ce soit ou à quiconque – y compris l’homme qu’il appelle père. »

Mega Man: entièrement chargé est écrit par les écrivains de la série télévisée A.J. Marchisello et Marcus Rinehart, ainsi que l’artiste Stefano Simeone (Mémoires en lecture seule) et les créateurs de bandes dessinées et les producteurs, créateurs et scénaristes exécutifs de télévision / film, Man of Action Entertainment.

Crédits: BOOM! Studios



«Nous sommes ravis de voir l’extension du Mega Man: entièrement chargé séries télévisées en bandes dessinées, un médium que nous aimons tant. AJ et Marcus font partie de la série depuis le début et, avec Stefano, livrent un conte Mega Man fantastique, élégant et moderne « , a déclaré Man of Action Entertainment dans l’annonce.

« Après avoir travaillé sur la série télévisée Mega Man: Fully Charged, nous sommes honorés d’aider à faire avancer cette histoire de l’écran à la page. La prise unique de Man of Action est le rêve d’un méga-fan, et grâce aux studios BOOM!, Ce rêve est venu vrai « , a ajouté Marchisello et Rinehart

« Je ne peux pas croire que je travaille sur quelque chose avec lequel j’ai grandi et que j’aimais tellement quand j’étais enfant », a déclaré Simeone. « Je suis très heureux de travailler sur une nouvelle bande dessinée Mega Man, et j’ai hâte de partager mon enthousiasme et mon enthousiasme sur les pages de cette série avec les lecteurs et les fans du monde entier! »

Crédits: BOOM! Studios



Crédits: BOOM! Studios



La série télévisée animée Mega Man: entièrement chargé est basé sur la franchise de jeux vidéo Mega Man de Capcom. Développée et produite par Man of Action Studios, Dentsu Entertainment USA et WildBrain, la série a été diffusée à l’origine sur Cartoon Network aux États-Unis.

« Vous n’avez jamais vu Mega Man comme ça auparavant », a déclaré Matthew Levine, rédacteur en chef de BOOM! Studios. « Joe, A.J., Marcus et Stefano ont créé une aventure à indice d’octane élevé qui explose à chaque page. Les fans de longue date et les nouveaux lecteurs trouveront à coup sûr tout ce qu’ils aiment et attendent du personnage, mais emballés dans le monde riche et provocant du Mega Man: entièrement chargé séries télévisées. »

Toni Infante (Champions) et Miguel Mercado (Buffy contre les vampires) fournira la pochette lorsque la série débutera en août. En raison de l’impact continu de la pandémie de coronavirus, le calendrier de sortie final de cette série est susceptible de changer, selon l’éditeur.