Ensemble de casiers Benjyfishy maintenant disponible dans la boutique Fortnite

Image via benjyfishy

En 2020, Fortnite a ajouté de nombreux articles cosmétiques adaptés à la ressemblance ou au goût des joueurs populaires du jeu. Un des FortniteLes meilleurs et les plus populaires joueurs de Benjyfishy ont enfin obtenu son propre bundle, qui est actuellement en ligne dans le magasin.

Le lot de casiers de Benjyfishy est une sélection de ses articles cosmétiques préférés du jeu. Cela inclut le skin de personnage Siren, l’outil agricole Star Wand, le skin d’arme Lotus Star et le planeur Coral Cruiser.

Restant dans le magasin pendant les prochaines 24 heures, cet ensemble coûte un total de 3300 V-Bucks. le Fortnite pro a exhorté les joueurs à utiliser le code benjyfishy lors de l’achat du bundle et à partager leur achat avec lui sur Twitter.

Actuellement disponibles dans la boutique d’articles sont également Fortnite Des packs d’icônes pour deux des streamers les plus populaires du jeu, Ninja et Loserfruit, et un large éventail de skins Marvel alors que la saison actuelle sur le thème de la bande dessinée tire à sa fin.