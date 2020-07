Enrique Ramil (‘OT 2011’) remporte la deuxième édition de ‘Tierra de talent’

Après s’être fait un nom sur les plateaux de Telecinco, Enrique Ramil a attiré l’attention des téléspectateurs andalous avec «Tierra de talent». Le programme présenté par Manu Sánchez est revenu en mars, et La diffusion de sa deuxième édition s’est terminée dans la nuit du samedi 25 juillet avec une finale dans laquelle Ramil s’est proclamé le grand champion.

Enrique Ramil en finale de ‘Land of Talent’

Le jury composé de India Martínez, José Mercé, Carlos Álvarez et Jesús Reina est revenu pour féliciter ce Galicien résidant à Benalmádena (Málaga), qui à 36 ans il a remporté un trophée qui lui garantit une bourse d’une valeur de 10000 euros. Tout au long de l’édition, Ramil a été l’un des concurrents les plus remarquables, culminant son brillant voyage à travers le talent de Canal Sur avec sa version particulière de « Mi soledad y yo » d’Alejandro Sanz.

Reconnaissant et excité

Comment pourrait-il en être autrement, celui qui était candidat sur ‘Factor X’ et ‘Operación Triunfo’ a réagi à travers son compte Instagram à cette victoire émouvante: « Dieu merci d’être né avec le besoin de m’exprimer et de résistance à ne pas abandonner. Merci à ma famille, mes amis et tous mes followers de m’avoir toujours soutenu. Merci à mes collègues pour la bonne énergie des coulisses. «

Et après avoir consacré cela grâce aux différents départements du programme, il a une fois de plus reconnu que le soutien de ses adeptes et de son entourage le plus proche a été essentiel: « Merci à toutes les personnes qui m’ont jamais encouragé à ne pas abandonner. Surtout mon grand-père. J’aurais adoré vous serrer dans mes bras hier soir et célébrer cela ensemble. Merci à toutes les personnes qui m’écrivent maintenant pour me remonter le moral et me féliciter, qu’elles soient amis, compagnons, followers … je t’aime. «