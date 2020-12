Enquête sur la mort de Diego Maradona | La police fait une descente à la maison, au bureau du psychiatre de l’icône du football

L’enquête sur la mort de Diego Maradona s’est poursuivie mardi avec des descentes de police dans le bureau et au domicile du psychiatre qui s’occupait de l’icône du football et fait actuellement l’objet d’une enquête pour négligence médicale.

Sur ordre du bureau du procureur général de San Isidro, des agents sont entrés dans un appartement utilisé par Agustina Cosachov pour des consultations à Buenos Aires, tandis qu’un autre groupe de policiers a fouillé sa maison privée.

« Le procureur m’a fait savoir que ses comportements médicaux faisaient l’objet d’une enquête », a déclaré le psychiatre Vadim Mischanchuk aux journalistes. « Ce sont des mesures de routine, comme c’est le cas dans toutes les causes de décès d’un patient, pour reconstruire ses antécédents médicaux. »

Cosachov faisait partie d’une équipe médicale qui a traité Maradona après avoir subi une intervention chirurgicale pour saignement au cerveau début novembre. L’ancien joueur de 60 ans est décédé mercredi dernier d’une crise cardiaque dans une maison d’une communauté fermée de Buenos Aires où il vivait pendant sa rééducation.

Les enquêteurs ont déterminé qu’aucune violence n’était impliquée dans l’affaire, mais le procureur a ouvert une enquête sur une éventuelle négligence médicale qui a conduit à la mort de Maradona, qui a provoqué une vague d’émotion à travers l’Argentine et parmi les fans de football du monde entier.

Diego Maradona après avoir remporté la Coupe du monde 1986. (Getty)

Maradona a souffert d’une série de problèmes médicaux, certains dus à des excès de drogue et d’alcool. Il serait sur le point de mourir en 2000 et 2004.

Dans une déclaration publiée par l’intermédiaire de son avocat, Cosachove a déclaré: « Il y a une tranquillité d’esprit de ma part sur les décisions médicales que j’ai prises. »

La police enquête également sur le neurochirurgien Leopoldo Luque, qui s’est occupé de Maradona ces derniers mois et a participé avec d’autres spécialistes à l’opération cérébrale en novembre. Les agents ont également fait une descente à son domicile et à son bureau dimanche et ont pris les dossiers médicaux de Maradona ainsi que des ordinateurs, des disques durs et des téléphones portables.

Dans un communiqué, Luque a décrit Maradona comme un patient difficile à traiter, mais a déclaré qu’il essayait de l’aider à tout moment.

« Diego détestait les médecins. Il détestait les psychologues, il détestait tout le monde impliqué dans la santé. Diego avait besoin d’aide, il n’y avait aucun moyen de le rejoindre. Il avait de l’autonomie, il a décidé de sa santé », a déclaré Luque. « Responsable de quoi? Nous avons tous fait de notre mieux. Nous tous. »