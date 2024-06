Enorme fuite de la Samsung Galaxy Watch Ultra : découvrez tous les détails de la montre avant le grand dévoilement et il y a des surprises !

Une fuite récente confirme l’arrivée imminente du Samsung Galaxy Watch Ultra, promettant une concurrence sérieuse pour l’Apple Watch Ultra.

Le prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung se tiendra vraisemblablement à Paris le mois prochain, autour du 10 juillet. L’anticipation est forte avec l’annonce attendue de la prochaine génération de téléphones pliables, les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, mais aussi des nouvelles montres Galaxy, et même un mystérieux Galaxy Ring.

L’annonce officieuse du Galaxy Watch Ultra

Une page du site de support de Samsung, bien que brièvement en ligne, a confirmé l’existence du Galaxy Watch Ultra, soutenant ainsi les rumeurs précédentes. Cette fuite n’est pas passée inaperçue, puisqu’elle a été repérée pour la première fois par 91Mobiles. Bien que la page ait été retirée, elle a eu le temps de confirmer le nom du modèle et de dissiper les incertitudes concernant son appellation, qui ne sera pas « Galaxy Watch 7 Ultra » comme certains l’avaient prévu.

Design et esthétique

Le Galaxy Watch Ultra devrait adopter un design robuste, adapté à une utilisation dans des conditions extrêmes. Le cadran circulaire est intégré dans un boîtier carré arrondi, et il est orné d’un bouton couronne orange sur le côté droit, accompagné de deux autres boutons. Les rendus montrent que la montre pourrait être construite en titane de grade 4 et posséder un écran en verre de saphir, promettant durabilité et élégance. Les couleurs annoncées jusqu’à présent incluent blanc avec des accents argentés et noir avec des nuances de gris foncé.

Caractéristiques techniques

Le site de support avait également révélé que la Galaxy Watch Ultra serait disponible en version LTE, ce qui indique une connectivité améliorée pour les utilisateurs. Le boîtier de 47mm est légèrement plus petit que celui de l’Apple Watch Ultra, qui mesure 49mm, mais il reste plus grand que celui du Galaxy Watch 6 Classic de 46mm. Cela pourrait intéresser ceux qui cherchent un compromis entre taille et confort.

Comparaison avec l’Apple Watch Ultra

Il est inévitable de comparer le Galaxy Watch Ultra à l’Apple Watch Ultra, surtout en termes de prix. La montre de Samsung est rumourée à environ 700 $, ce qui la rend légèrement moins chère que l’Apple Watch Ultra vendue à 800 $. Cette différence de prix pourrait séduire un public plus large, désireux d’accéder à des fonctionnalités haut de gamme à un coût moindre.

Les options de personnalisation

Samsung a toujours mis un point d’honneur à offrir une variété d’options de personnalisation pour ses dispositifs, et le Galaxy Watch Ultra ne devrait pas faire exception. Des bracelets interchangeables, divers cadrans de montre à choisir et des fonctionnalités personnalisables seront probablement de la partie, permettant aux utilisateurs de vraiment faire leur la montre.

Anticipation pour l’événement Galaxy Unpacked

Tous les yeux seront tournés vers Paris lors de l’événement Galaxy Unpacked de cet été, où Samsung devrait officiellement révéler le Galaxy Watch Ultra. Les attentes sont élevées, et ce lancement pourrait bien marquer un tournant important dans la compétition des montres intelligentes haut de gamme.

Impact sur le marché des montres intelligentes

Le lancement du Galaxy Watch Ultra pourrait redéfinir les standards du marché des montres intelligentes de luxe. Avec des spécifications et un design compétitifs, Samsung vise à établir un nouveau point de référence dans ce segment de marché en pleine expansion.

Source : Digital Trends