Enfance de James Roberts, histoire personnelle: exclusivité Jake Duke

Jake Duke est un journaliste de Nine News et l’hôte du Refuse to Lose Podcast.

J’ai rencontré James Roberts quand j’avais 10 ans et même à ce jeune âge, deux choses étaient immédiatement évidentes pour moi.

Le premier, ce gamin peut jouer au foot. La seconde, il y a beaucoup plus pour lui que ce que l’on voit.

À l’époque, James vivait en famille d’accueil dans une maison remplie de jeunes garçons autochtones de la Gold Coast.

Nous avons immédiatement noué une amitié en raison de notre amour pour la ligue de rugby ainsi que d’être les deux seuls enfants autochtones de notre classe.

James Roberts est condamné au péché. (Getty)

Il n’a pas parlé de la famille de James et c’est quelque chose dont il n’a divulgué que des détails sporadiques au fil des ans.

En fait, quand je l’ai finalement convaincu de s’asseoir pour le premier épisode de mon podcast, j’entendais des choses sur son enfance pour la première fois; 17 ans après notre rencontre.

C’est comme ça qu’il peut être gardé et fermé.

Lorsque vous écoutez son histoire, vous pouvez comprendre pourquoi.

En raison de problèmes avec ses parents, James se déplaçait constamment lorsqu’il était enfant.

Il est allé dans plus de 10 écoles différentes, résidant dans d’innombrables maisons avec non seulement des parents mais de parfaits inconnus, l’exposant à des choses horribles.

« Voir les choses que les enfants ne devraient pas vraiment voir, vous savez avec la violence domestique et des trucs comme ça, c’était juste une sorte d’environnement toxique pour un enfant », m’a dit James sur le Refuser de perdre un podcast.

« Je pense que cela a eu beaucoup d’effet sur moi quand je suis arrivé à l’adolescence, j’avais beaucoup de colère, beaucoup de haine dans mon cœur. Juste en colère contre le monde.

« Je me fichais de ce qui m’est arrivé à ce moment de ma vie, j’avais juste une mentalité impitoyable où je faisais des conneries stupides sans réfléchir. »

« J’ai joué un grand numéro comme si j’étais heureux, mais je ne savais pas à quoi je devais appartenir. »

James Roberts est devenu une superstar des Broncos. (Getty)

C’est cet état d’esprit qui a conduit aux problèmes de comportement de James au cours de sa carrière de footballeur professionnel.

Les gens jugent rapidement James. Ils ont lu sur ses trucs dans les médias et la première chose à laquelle ils assimilent cela est l’alcool.

Il est dépeint comme une personne qui ne peut pas «gérer la boisson» ou qui agit sous l’influence.

L’alcool n’est pas le problème; l’alcool est un sous-produit des vrais problèmes; la dépression et l’anxiété qui viennent d’une éducation comme celle de James.

Ces démons mentaux sont des batailles qu’il a menées pendant des années et continueront de mener le reste de sa vie.

Il a également abordé ses problèmes de santé mentale dans le podcast.

« C’est devenu vraiment mauvais. Il y a eu des moments où je ne voulais pas vivre à un moment ou à un autre. Il y a eu quelques fois et l’alcool et toutes ces choses n’ont pas aidé », a-t-il déclaré.

Malheureusement pour James, ces problèmes ont de nouveau éclaté pendant la période d’isolement du COVID-19.

Quand les gens me posent des questions sur James, j’utilise toujours une analogie avec le tigre.

James est une bête athlétique mais comme les tigres, il ne s’en sort pas bien enfermé dans une petite cage.

D’une part, il ne devrait pas être dans la nature en train de courir follement parce que c’est là qu’il a des ennuis.

James Roberts court le ballon dans la série State of Origin 2018. (Getty)

D’un autre côté, être piégé et isolé dans son propre esprit est très destructeur.

Il a besoin de débouchés, d’un environnement d’équipe contrôlé où il peut s’entraîner, jouer et être entouré de copains.

Cela l’aide à garder les démons à distance.

C’est pourquoi cette période a été très difficile pour lui.

Hier, j’ai reçu beaucoup de messages préoccupés par James et les nouvelles qu’il était de retour en cure de désintoxication.

J’ai dit la même chose à tout le monde.

Je ne pourrais pas être plus heureux qu’il soit de retour en cure de désintoxication. C’est là qu’il doit être en ce moment.

Je sais que James grimpe en flèche depuis quelques mois, mais le plus difficile avec ces problèmes est d’amener les gens à s’aider eux-mêmes.

Je suis heureux que James soit maintenant arrivé à cette réalisation et reçoive à nouveau l’aide dont il a besoin.

La santé mentale n’a pas d’interrupteur d’arrêt et il sait qu’il sera toujours en cours d’élaboration.

J’ai reçu une mise à jour hier et il se sent déjà plus clair après seulement une semaine dans le programme.

Je ne doute pas que Jimmy le Jet décolle bientôt.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des problèmes mentaux, contactez Ligne de vie 13 11 14 ou Au-delà du bleu 1300 22 4636.

Retrouvez le chat complet de Jake Duke avec James Roberts pour le Refuser de perdre un podcast ici