Endgame ‘prend une toute nouvelle signification pendant la pandémie de coronavirus – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Avengers: Fin de partie

Où vous pouvez le diffuser: Disney +

Le Pitch: La grande finale de la première décennie et plus de l’univers cinématographique Marvel et le film le plus rentable de tous les temps n’ont probablement pas besoin d’une introduction. Eh bien, sauf pour dire qu’il mérite tout le battage médiatique et parvient en quelque sorte à être un film formidable en plus d’être l’événement de croisement ultime, offrant des avantages après les gains tout en jonglant avec une douzaine de tons différents et des dizaines de personnages principaux.

Pourquoi est-il essentiel de visualiser la quarantaine: Il y a quelques semaines, un clip de Avengers: Fin de partie avec l’audio d’une soirée d’ouverture, le public est devenu viral. C’était un rappel des raisons pour lesquelles l’expérience théâtrale est toujours aussi efficace et un rappel de l’époque où nous pouvions réellement quitter la maison et vivre la culture ensemble. C’était aussi un rappel Fin du jeu à peu près juste des rochers et a gagné cette réaction parce que c’est un sacré bon moment au cinéma. Mais si vous revisitez la grande finale de la première décennie du MCU à la maison, cela joue différemment. Surtout en période de quarantaine. En fait, il n’y a peut-être pas de meilleur bol de cinéma de cuisine réconfortante que ce film, un blockbuster gigantesque sur la nécessité de faire quelque chose, n’importe quoi, face à la catastrophe.

Il y a un certain nombre de tours de magie à l’œuvre dans Avengers: Fin de partie. Il y a la façon dont il parvient à être une histoire de Captain America, Iron Man et Thor, faisant progresser tous leurs arcs (et en terminant deux) tout en construisant les tons uniques établis dans leurs histoires solo. Il y a l’énorme action et spectacle, qui parvient à trouver de nouvelles façons de laisser les super-héros se frapper les uns les autres. Et bien sûr, il y a d’innombrables récompenses qui ressemblent à un service de fan bon marché sur papier, mais jouent comme une célébration méritée, le point culminant de 10 ans de cinéma pop définissant la génération.

Donc oui, Fin du jeu est un plaisir pour la foule. Mais comment ça se passe sans cette foule? Comment vous sentez-vous dans un salon presque vide, où vous n’êtes pas entouré de fans hurlant alors que Cap soulève Mjolnir et reniflant lorsque les amis les plus proches de Tony font leurs derniers adieux? Le film est tout aussi passionnant à la maison (les réalisateurs des frères Russo ont vraiment un talent pour massif action de super-héros), mais ses notes mélancoliques sonnent plus vrai. Surtout en avril 2020.

Lorsque les Avengers veillent sur un monde décimé, en alerte mais se sentant totalement inutile, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à nous. Le spectateur. Nous sommes chez nous, la distance sociale parce que c’est la bonne chose à faire, parce que nous devons faire notre part pour maintenir la civilisation. Mais notre partie semble si petite. Si sans conséquence. Nous avons l’impression de ne rien faire, même si nous faisons tout ce que nous pouvons. Lorsque Steve et Natasha parlent du retour des baleines dans la baie de San Francisco, une doublure argentée au milieu du cauchemar qui est leur réalité, les vrais titres du monde réel sur les animaux récupérant ce qui leur revient de droit leur viennent à l’esprit. Nous recherchons le moindre bonheur, toute satisfaction, dans un monde déchiré par des événements hors de notre contrôle. Nous sommes fâchés. Étaient tristes. Nous cherchons du réconfort dans nos amis et notre famille, mais nous n’avons aucun moyen d’en voir autant.

Bien sûr, les Avengers l’emportent. Spoilers, je suppose. Mais vous avez vu ce film. Et il est temps de le regarder à nouveau. Parce que nous avons peut-être besoin d’un cinéma brillant et divertissant pour garder la tête baissée et le menton en cas de crise. Parce que nous avons besoin de films sur des héros refusant de céder à leur désespoir. Parce que, franchement, nous avons besoin d’une histoire où le monde est sauvé.

