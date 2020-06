Endeavor RX : premier jeu-vidéo à être prescrit comme traitement des troubles de l’attention

Depuis quelques années, les jeux vidéo ont été petit à petit déviés de leur principal objectif de divertissement à cause de l’évolution de la technologie, ce qui n’est pas une mauvaise chose.

Comme c’est le cas de certains jeux comme Fortnite qui a permis récemment à une association contre la maltraitance des enfants de lancer une campagne de sensibilisation à travers un avatar dans le jeu. On a également, “Endeavor RX”, le premier jeu-vidéo à pouvoir être officiellement prescrit comme traitement aux États-Unis contre le trouble du déficit de l’attention des enfants de 8 à 12 ans. Et c’est justement ce dont on va parler dans cet article.

En quoi consiste le jeu ?

Le jeu Endeavor RX (anciennement Project EVO) et a été développé, pour iPhone et iPad, par le studio Akili Interactive et consiste à collecter des aliens au fil d’une série de courses d’obstacles.

Le joueur est chargé par un organisme de recherche extraterrestre de retrouver différents aliens situés dans plusieurs mondes. Pour les capturer, il doit s’engager dans une série de courses d’obstacles où il vous faudra être bien concentré.

C’est un jeu assez simpliste mais tout comme d’autres jeux à l’exemple de Temple Run ou Subway Surfer, il vous fera sûrement passer le temps.