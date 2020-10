Encore de bonnes nouvelles pour Huawei alors qu’il regagne l’accès aux capteurs de caméra cruciaux

Huawei peut désormais prendre des commandes de Sony pour des capteurs d’appareil photo pour smartphone, selon un rapport.

Sony fournit à Huawei l’essentiel de son matériel photo phare.

La nouvelle intervient après que les fournisseurs d’écrans et de chipsets aient reçu le feu vert pour réapprovisionner la société chinoise.

Le secteur des smartphones en difficulté de Huawei s’est vu offrir une autre bouée de sauvetage. Le gouvernement américain aurait donné à Sony et à Omnivision le feu vert pour fournir à l’entreprise des caméras pour smartphone, par Nikkei Asie.

Selon des sources proches du dossier, le fabricant chinois de smartphones peut désormais s’approvisionner en matériel photo essentiel pour ses appareils. Cela intervient après que le gouvernement américain a interrompu les fournitures de composants critiques à Huawei à la mi-septembre dans une escalade de l’interdiction commerciale en cours.

C’est une autre victoire positive pour Huawei dans sa bataille pour maintenir son activité de smartphone à flot. Plus tôt cette semaine, Samsung Display aurait reçu une licence pour fournir à l’entreprise des écrans. Bien qu’elle emploie également la société chinoise BOE pour les panneaux, elle offre une autre option à l’entreprise.

Les sociétés de puces auraient également été autorisées à fournir du silicium à la division des smartphones de l’entreprise, à condition qu’il ne soit pas utilisé pour les activités de télécommunications 5G de l’entreprise. On ne sait pas quelles puces Huawei peuvent commander ou si cela annoncera le retour de ses chipsets Kirin. Huawei avait précédemment déclaré que le Kirin 9000 serait son dernier SoC phare auto-conçu.

Au-delà des écrans et du silicium, la relation de Huawei avec Sony a été la clé du succès de ses produits phares. Les prouesses photographiques des lignes Huawei P et Mate restent un argument de vente, en grande partie grâce au matériel d’imagerie de la firme japonaise.

Mais cette bonne nouvelle arrive-t-elle un peu trop tard? Peut-être. Les dommages ont déjà été causés à l’activité smartphone de Huawei. La société n’a pas encore obtenu un certain nombre de fournisseurs de composants clés, y compris le fabricant de mémoire SK Hynix. Huawei a également perdu son titre de plus grand fabricant de smartphones au monde au troisième trimestre 2020 et devrait reculer derrière Xiaomi au cours du prochain trimestre.

Pourtant, une bonne nouvelle est une bonne nouvelle pour Huawei même si son avenir reste trouble. La société accueillera probablement toute victoire qu’elle peut remporter dès maintenant.