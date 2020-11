En tant que plus grand employeur de jeunes, l’industrie hôtelière a besoin d’une plus grande protection de la part de notre gouvernement

Commençons par les aspects positifs. Si l’industrie hôtelière choisissait un mois de fermeture, en termes de chiffre d’affaires et de bénéfices générés, novembre se rapprocherait de janvier. En outre, l’extension du régime de congé doit être saluée. Il protège les emplois qui seraient sans aucun doute menacés, mais le secteur de l’hôtellerie représente près de 10 pour cent de la main-d’œuvre britannique et est de loin le plus gros employeur de jeunes. À Oakman Inns, par exemple, 62 pour cent de notre équipe ont moins de 25 ans. Selon la mesure que vous utilisez, l’hospitalité est la cinquième source d’exportation du Royaume-Uni. Pour beaucoup de gens, c’est l’hospitalité où ils ont appris à faire la transition de l’école au travail. Health England, moins de 3 pour cent des cas peuvent être attribués aux restaurants et aux pubs. Cela se compare à 29 pour cent dans les maisons de retraite, 24 pour cent dans les lieux de travail – en particulier les usines – et 22 pour cent dans les écoles / universités. Les pubs, les restaurants et les magasins non essentiels ont reçu l’ordre de fermer en Angleterre jusqu’en décembre (Photo: Chris J Ratcliffe / Bloomberg / Getty) L’industrie hôtelière a mis en place des procédures extraordinaires pour assurer la sécurité des clients avec des capacités réduites, un espacement de deux mètres, assis seul service, investissement dans des applications pour réduire la gestion des espèces et investissement dans les EPI pour les employés.La stratégie pour cette deuxième vague semble être de réduire les cas jusqu’à ce qu’un vaccin soit développé en restreignant les libertés et en arrêtant l’activité économique. Mais encore une fois, ce sont les industries les plus sûres qui souffrent le plus. Alors que les employés ont un salaire garanti, les entreprises elles-mêmes ne disposent que d’une subvention de 3000 £ pour survivre. Il faut un ensemble de soutien pour les loyers, les intérêts bancaires et autres frais généraux fixes. La solution à plusieurs niveaux, quand elle revient, est correcte, mais le traitement pour tomber dans un niveau supérieur est erroné car les implications détruisent les emplois, l’économie et la santé à long terme des personnes.Plus expansif Le traitement pour tomber dans le niveau deux devrait être plus coûteux. essai. Au niveau trois, ces tests devraient être augmentés tous les deux jours. Les cas positifs devraient être faits pour s’isoler loin de chez eux pour réduire le risque de propagation – il y a de l’espace hôtelier. Lire la suite Nous avons besoin d’une action urgente sur les lois de planification, sinon nous pourrions nuire à la capacité de High Street à se rétablir après un coronavirus Le nouveau programme de congé devrait être ciblé sur les travailleurs des niveaux deux et trois, payant 80% de leur salaire lorsqu’ils sont isolés – beaucoup moins cher que le régime national. Le reste de l’économie devrait continuer, sauver des emplois et assurer la santé à long terme.Bien que le programme de congés ait été un succès incontestable, il sera mesuré en fonction de la préservation des emplois à long terme et qui repose sur un système efficace de test, de traçabilité et d’isolement et une économie qui fonctionne. La santé à long terme de nos jeunes travailleurs en dépend.Dermot King est le directeur général d’Oakman Inns

