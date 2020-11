En souvenir de la série animée The Mask, Alex Trebek’s Jeopardy! Sorties promotionnelles et plus – / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables sur le Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de sketches hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, revenez sur Le masque série animée qui a fait ses débuts en 1995 après l’adaptation sur grand écran de la bande dessinée avec Jim Carrey en 1994. De plus, regardez des images rétro de la fin Péril! hôte Alex Trebek tirer des promotions pour le spectacle qui ne se passent pas très bien mais qui sont infiniment divertissantes. Et enfin, Vince Vaughn décompose ses rôles les plus mémorables, de Échangistes et Le monde perdu: Jurassic Park à Vieille école et Crashers de mariage.

Tout d’abord, Syfy Wire revient sur Le masque série animée qui s’est déroulée de 1995 à 1997 pour un total de 54 épisodes sur trois saisons. Cette vidéo proclame que le doubleur Rob Paulsen pourrait offrir la meilleure performance de l’histoire du doublage dans cette série, mais nous les laisserons expliquer pourquoi alors qu’ils plongent dans tout ce que vous ne saviez pas sur ce dessin animé.

Aucun animateur n’aime faire des promotions, en particulier pour une version téléphonique de leur jeu télévisé à succès, mais Trebek les a fait avec bonne humeur. Tellement longtemps, Alex, et baise-les. pic.twitter.com/7Z1hh1vl2w – Found Footage Fest (@foundfootage) 9 novembre 2020

Ensuite, s’il y a une chose qui peut être ennuyeuse lorsque vous êtes l’hôte d’une émission, c’est de tourner diverses promos pour annoncer l’émission. Parfois, les promotions incluent des publicités qui sont simplement liées à la série, comme dans ce flux de sorties d’une promotion (via Found Footage Fest) où Alex Trebek devait promouvoir une version téléphonique du jeu télévisé en 1990, et même s’il est l’un des plus gentils du showbiz, cela ne l’empêche pas de s’énerver avec son travail comme le reste d’entre nous.

Enfin, Vince Vaughn a été autour d’Hollywood depuis des décennies maintenant, et à l’appui de son dernier film Bizarre, il décompose ses rôles les plus mémorables de sa carrière. Il fouille dans ses premiers rôles principaux dans Échangistes et Le monde perdu: Jurassic Park, s’arrête par de grands succès de comédie comme Vieille école, Dodgeball et Crashers de mariageet examine des rôles plus récents comme Bagarre dans le bloc cellulaire 99.

