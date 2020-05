En savoir plus sur la prochaine saison 2 de Midnight Gospel

– Publicité –



Mise à jour de la saison 2 de Midnight Gospel: Il s’agit de la nouvelle série animée qui est une combinaison du podcast de Duncan Trussell et du style aventure du temps de l’Avent de Pendleton Ward. Il fournit également une histoire cosmique de Clancy Gilroy tout en produisant sa «distribution spatiale» dimensionnelle avec les répondants sur les planètes mourantes.

La saison 2 de Midnight Gospel est-elle renouvelée?

Malheureusement, Netflix n’a toujours pas annoncé si ou quand la saison 2 de Midnight Gospel aura lieu. Il est également probable qu’une décision officielle ne sera pas rendue avant que plusieurs semaines ne se soient écoulées depuis leur première saison. Maintenant que Trussell et Ward ont également choisi de laisser la série sur un très grand cintre, le potentiel de suivi de Clancy Gilroy pour la deuxième saison est très possible. Si la série est renouvelée, la production prendra probablement un an ou plus.

La date de sortie de Midnight Gospel

– Publicité –

Maintenant, si le service de streaming en ligne décide de commander The Midnight Gospel Season 2, les fans ne le verront peut-être pas avant l’été de l’année prochaine. Il y a également une forte possibilité qu’il soit plus tard que prévu en raison de la dernière crise sanitaire, qui est le COVID-19.

Tout au long du processus de création de l’émission, la première saison de Midnight Gospel, il a également parlé des difficultés à perfectionner l’animation de Ward pour même communiquer ce dont son podcast parlait alors.

Les détails de l’histoire de Midnight Gospel

La toute première saison de l’émission se termine avec Clancy Gilroy remettant en question son existence. On le voit sauter dans un bus plein de gens qu’il a rencontrés au cours de ses aventures, puis il demande également à l’un d’eux que suis-je mort? Alors que nous savons tous que la mort est nécessaire pour l’histoire de l’évangile de minuit, il ne fait aucun doute que le personnage principal aurait accompli sa fin.

Maintenant basé sur cet objectif, il est également possible que la deuxième saison de l’émission soit plus préoccupée par la mort de la première saison. La discussion sur ou à propos de la réincarnation, de la vie posthume et bien plus encore est possible en raison de la façon dont les réalisateurs de l’émission ont choisi de quitter Clancy Gilroy.

– Publicité –