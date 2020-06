En raison de l’augmentation des cas de COVID-19, 11 Apple Store aux États-Unis ont été fermés temporairement

Le nombre d’infections à coronavirus augmentant dans plusieurs États, Apple a annoncé aujourd’hui (via le Wall Street Journal) qu’il ferme temporairement la porte à 11 magasins Apple qui avaient récemment rouvert dans quatre États. Par exemple, le nombre de nouveaux cas en Floride a établi un record du jour au lendemain, car 3 822 personnes ont été confirmées infectées par le virus. Dans ce contexte, Apple a décidé de fermer deux magasins à Naples, en Floride; une paire près de Charlotte, Caroline du Nord; un situé à Greenville, en Caroline du Sud; et six en Arizona.

Un porte-parole d’Apple a déclaré: « Nous prenons cette mesure avec beaucoup de prudence alors que nous surveillons de près la situation et nous sommes impatients de voir nos équipes et nos clients revenir le plus tôt possible. » Apple a commencé à fermer ses magasins en Chine en janvier et le mois suivant, les 42 emplacements du pays ont été fermés. En mars, tous les magasins en Chine ont été rouverts. Les Apple Stores américains ont fermé en mars et ont commencé à rouvrir en mai. Ce processus a été interrompu et les sites américains fermés lorsque certains Apple Stores ont été vandalisés et pillés lors du premier week-end de manifestations BLM qui ont eu lieu à travers le monde.

Apple ferme 11 magasins Apple alors que de nouvelles infections à coronavirus augmentent dans certains États

Le virus a également conduit l’entreprise à apporter d’autres modifications. Apple a été contraint de déplacer sa conférence des développeurs de la WWDC en ligne en raison de la pandémie et la Keynote sera diffusée en direct sur plusieurs plates-formes, y compris l’application Apple Developer à partir de ce lundi 22 juin à 10 heures PDT. Ce que l’on ne sait pas encore, c’est si le coronavirus conduira Apple à repousser le dévoilement et la sortie de ses modèles 2020 5G iPhone 12. L’analyste de Wedbush Daniel Ives a récemment dit à ses clients attendez-vous à l’introduction traditionnelle en septembre des nouveaux combinés suivie d’une sortie en octobre. Mais cette prévision a été faite avant que de nouveaux cas de COVID-19 ne commencent à augmenter dans certains États.

Cette action d’Apple est choquante dans un certain sens parce que de nombreux Américains pensaient que la pandémie était terminée. Ces personnes ont cessé de porter des masques et de pratiquer la distanciation sociale. Les plages et les bars ont été emballés dans des États qui ont commencé à rouvrir.

Apple Stores qui restent ouverts aux États-Unis pratiquez la distanciation sociale. Les clients peuvent récupérer les appareils commandés en ligne et prendre rendez-vous au Genius Bar. Ceux qui entrent dans un Apple Store verront leur température prise avant d’entrer dans le magasin et la navigation sera limitée.