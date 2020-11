En principe, Neuer est favorable au retour de Müller, Hummels et Boateng

Le capitaine de la DFB, Manuel Neuer, a félicité les trois joueurs éliminés Thomas Müller, Jerome Boateng (tous deux du FC Bayern) et Mats Hummels (Borussia Dortmund) – et s’est en principe prononcé en faveur de leur retour en équipe nationale.

« Je ne veux pas insister sur l’un des trois nommés: tous les joueurs pouvaient fondamentalement nous aider, ils l’ont assez souvent prouvé. Et aucun des trois, ni Thomas, ni Mats, ni Jérôme, n’a mis fin à sa carrière à la DFB », a déclaré Neuer dans une interview avec le SportBild. « C’est une question publique, bien sûr, mais attendons de voir comment les choses évoluent. Fondamentalement, c’est la décision des responsables, l’entraîneur national. »

Löw avait banni Müller, Hummels et Boateng de l’équipe nationale allemande début 2019. Récemment – et surtout depuis le 0: 6 historique en Espagne (les moments forts de la vidéo) – le nombre de voix appelant au retour du trio a augmenté. Selon Neuer, l’approche générale de l’équipe nationale doit changer: « Nous devons retrouver le respect qui a toujours été là dans le passé. La large poitrine doit revenir, la confiance en soi. »

Neuer, 34 ans, peut en principe imaginer une suite de sa carrière en équipe nationale jusqu’aux Championnats d’Europe à domicile en 2024, mais limité: « Quand je terminerai ma carrière, je veux pouvoir continuer à faire tout ce qui vaut la peine d’être vécu et qui me donne de la joie: le cyclisme, le tennis. jouer et bien plus encore. Je ne veux pas me ruiner, ne pas être totalement affaibli après un tiers de ma vie, mais garder une qualité de vie élevée. «

Son club, le FC Bayern, est actuellement principalement préoccupé par l’avenir ouvert du chef de la défense David Alaba. Avec ce sujet, Neuer se sent rappelé sa propre prolongation de contrat au printemps: « Les négociations de contrat ne devraient normalement pas être un problème en public, cela ne concerne que les joueurs et le club, le tout ne devrait pas être discuté via les médias. C’était aussi mon cas. dérangé à l’époque. «