En direct: Regardez le premier flux en direct de Media Molecule DreamsCom en direct ici

Qu’est-ce que c’est que DreamsCom, de toute façon? Eh bien, DreamsCom a été annoncé plus tôt ce mois-ci, et c’est un événement en jeu pour tout ce qui est Dreams sur PlayStation 4. Si vous démarrez le jeu plus tard dans la journée, vous trouverez une expo numérique, avec des stands pour un tas de prochains, créations faites par la communauté. C’est juste une façon de plus pour Media Molecule d’étendre son jeu et d’en faire un véritable espace social.

Cependant, tout débute avec une diffusion en direct. À partir de 17 heures BST / 9 heures PST, Media Molecule nous apportera une vitrine de ce à quoi s’attendre avec DreamsCom. En tant que grands fans de Dreams, vous pouvez parier que nous regarderons. Pourquoi ne vous joignez-vous pas à nous? Nous avons intégré le flux ci-dessus si vous êtes intéressé. Allez-vous vérifier DreamsCom? Préparez-vous à un peu de folie dans la section des commentaires ci-dessous.