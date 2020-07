En direct: Regardez le contrôleur PS5 DualSense en direct sur Livestream ici

Les pensées de Keighley.

Geoff Keighley, le leader du Summer Game Fest, a eu la chance de mettre la main sur une manette PlayStation 5 DualSense, et il prévoit aujourd’hui de diffuser en direct ses premières réflexions sur le pad. Nous ne sommes pas entièrement sûrs de ce que ce flux impliquera, mais nous nous attendons à ce que l’homme lui-même partage ses sentiments sur la rétroaction haptique et les déclencheurs adaptatifs du DualSense, entre autres. Le livestream commencera à partir de 9h PT / 12h HE / 17h BST.

Manette PS5 DualSense Hands On

Lire l’article complet sur pushsquare.com