En attendant la fête

Andrea Pirlo semble avoir enfin trouvé sa formation préférée à la Juventus, mais l’a également avant le match à Ferencvaros Budapest en Ligue des champions (21h en direct sur DAZN et dans LIVETICKER) Pirlo n’a pas encore prouvé s’il pouvait apprendre aux autres à peindre des passeports aussi magnifiquement que lui-même.

Les formateurs sont également sur Instagram ces jours-ci. Pourquoi pas, les coachs ont aussi des fans, les coachs ont aussi des contrats publicitaires et les coachs peuvent aussi être des icônes de style. Et bien sûr, l’authenticité est également importante avec les profils Insta des formateurs mondiaux.

josemourinho (858 000 abonnés) se présente à Insta avec son propre logo, toutes sortes de partenariats payants et une assez grande trace d’auto-ironie sur l’arrogance. mrancelotti (5 millions d’abonnés) comme un gentil homme plus âgé qui loue constamment ses joueurs. Et andreapirlo21 (8,2 millions d’abonnés), qui dirige l’Insta-Game depuis quelques années? Dernièrement, il a été presque bavard selon ses critères.

« Bonne performance aujourd’hui. La troupe s’agrandit! Joyeux anniversaire, Juventus », a fait écrire dimanche Pirlo à son responsable des réseaux sociaux dans son profil. La Juve avait eu du mal à l’occasion du 123e anniversaire de sa fondation – et grâce à deux buts du retour en quarantaine remplaçant Cristiano Ronaldo – 4-1 chez le promu Spezia Calcio, mais vous devez être heureux des petites choses.

La victoire à l’extérieur à La Spezia n’était que la deuxième victoire de Pirlos Juventus sur le terrain en Serie A. La victoire 3-0 contre le SSC Napoli lors de la troisième journée a été attribuée à la Juve dans un verdict très controversé à la Table verte parce que Napoli Les autorités sanitaires locales avaient interdit le voyage à Turin en raison de certains cas de corona dans l’équipe, mais l’association de la ligue n’était pas intéressée par cela.

Andrea Pirlo bei Juventus: pas de fête pour Pirlo

Après cela, la Juve avait remporté le match d’ouverture de la Ligue des champions au Dynamo Kiev 2-0 jusqu’à dimanche, mais n’avait dû accepter que deux nuls contre Crotone et Vérone en championnat et la défaite 2-0 contre le FC Barcelone en Ligue des champions. était pire que le résultat le suggère.

Dire que la Juventus n’a pas vraiment fonctionné depuis que l’entraîneur novice Pirlo a pris les rênes n’est pas une exagération. Le slogan viral « No Pirlo no Party », qui était autrefois imprimé sur des T-shirts et attribué (à tort) à Pirlo, a dû être réinterprété comme « No Party for Pirlo ».

Même avant le match à l’extérieur à Ferencvaros Budapest, on ne sait toujours pas vraiment ce que l’entraîneur Pirlo, le dernier grand harceleur du football mondial, veut représenter.

Bien sûr, il y aurait eu plus de projets simples pour démarrer une carrière d’entraîneur que cette Juventus en transition. Pirlo a repris un grand chantier de construction. Son prédécesseur, le bricoleur tactique Maurizio Sarri, avait tenté pendant un an de transférer la Juve dans le football moderne, de se débarrasser du cynisme notoire de l’équipe et de les habituer au jeu de position et au pressage offensif. Ronaldo a dû jouer à gauche en 4-3-3 et travailler à l’envers; il a craqué depuis le début.

En fin de compte, le mégot de cigarette n’a pas réussi à développer une relation avec son équipe. Après les huitièmes de finale de Ligue des champions contre Lyon, sa fin était scellée.

Le porteur de polo Sarri n’était peut-être pas assez élégant pour les patrons, mais Pirlo n’a pas encore prouvé s’il pouvait apprendre aux autres à peindre des passeports aussi magnifiquement que lui-même.

Andrea Pirlo à la Juventus: coïncidence – et espoir pour CR7

Pirlo porte naturellement un costume avec une barbe Pirlo sur la touche. Mais l’idée de jeu de son équipe semblait reposer principalement sur l’espoir des coups de génie de Cristiano Ronaldo dans les premiers matchs. C’est juste stupide que CR7 ait raté trois championnats et les deux matchs précédents de CL en raison de plusieurs tests corona positifs. Il était à peine de retour lorsque la Juve a gagné à La Spezia.

Mais l’analyse exubérante de la République (« Ronaldo suffit à guérir la Juve en une demi-heure. Il prend son équipe par la main et les tire vers le succès. Il est fatal pour les adversaires ») semble un peu prématuré. En dehors de cela: quelle est la qualité d’une équipe de haut niveau si elle dépend tellement d’un seul joueur en 2020? Peu importe si ce joueur est peut-être le meilleur de l’histoire?

Au moins Pirlo semble avoir enfin trouvé son ordre de base préféré; La Juve a joué pour la dernière fois en possession du ballon en 3-5-2 et contre le ballon en 4-4-2. Mais le jeu positionnel fluide ne fonctionne pas encore vraiment, le principe du hasard semble régner dans la structure du jeu, en défense la Juve semblait plus ouverte que jamais – et un joueur comme Pirlo pourrait manquer au milieu de terrain. Quelqu’un qui sait peindre des passes sur la pelouse, quelqu’un qui donne le rythme et le rythme et se faufile loin des adversaires.

Andrea Pirlo allume le butin – l’entraîneur le plus cool du monde? © instagram.com/andreapirlo21 1/7 Andrea Pirlo est le nouvel entraîneur de la Juventus. Dans ses temps libres, il aime monter le butin, ce qui fait de lui l’entraîneur le plus cool du monde. © instagram.com/andreapirlo21 2/7 Le champion du monde 2006 se rend à une soirée mousse avec les jeunes. © instagram.com/andreapirlo21getty 3/7 Pirlo fait même une belle figure au stand de jus. © instagram.com/andreapirlo21 4/7 Ou en regardant par la fenêtre. © instagram.com/andreapirlo21 5/7 Passer l’aspirateur est une priorité absolue chez Pirlo. © instagram.com/andreapirlo21 6/7 Bien sûr, le double vainqueur de la CL (avec Milan) aime aussi se détendre dans la piscine. © instagram.com/andreapirlo21 7/7 Et le football avec Homer Simpson est également un must.

Sandro Tonali, qui a été non seulement choisi par Pirlo comme son successeur légitime, n’est pas passé à la Juve et à son mentor Pirlo cet été, mais à l’AC Milan de Zlatan Ibrahimovic. Probablement aussi parce qu’à la Juve, Arthur Melo, originaire du FC Barcelone, occupe le poste de milieu de terrain défensif central. La Juventus avait coûté 72 millions d’euros au joueur de 24 ans cet été. Mais uniquement sur papier. En fait, Arthur était l’acteur involontaire dans un accord triangulaire toujours surréaliste en temps de crise. Arthur a été opposé à Miralem Pjanic, qui a rejoint le Barça en échange de frais de transfert de 60 millions d’euros de la Juventus. Les deux sommes ne devraient même pas se rapprocher des valeurs de marché réelles des joueurs. Derrière le transfert, il y a des astuces comptables pour générer des capitaux propres (Barca) ou des valeurs comptables (Juve).

Andrea Pirlo à la Juventus: bouleversement avec Weston McKennie

En tout cas, Arthur n’a pas encore réussi à convaincre sous le maillot de la Juve, a l’air complètement insécurisé, peut-être qu’il manque de personnalité pour vraiment diriger une équipe. Ce personnel montre à lui seul ce qu’un grand chantier de construction Pirlo a entrepris.

Le maestro doit maintenant devenir professeur. Ou un ingénieur civil. Pirlo peut dire positivement pour lui-même qu’il est à l’origine du bouleversement attendu depuis longtemps chez le champion en série italien.

Son équipe de départ lors du match nul 2-0 contre Barcelone avait en moyenne 26 ans et 325 jours, une équipe de la Juve en Ligue des champions n’avait pas été aussi jeune depuis 2002. Bien sûr, Ronaldo (35) et le récemment blessé Giorgio Chiellini (36) relèveront la coupe à Budapest, mais avec Adrien Rabiot (25), Arthur (24), Matthijs de Ligt (21, actuellement blessé) et Lichtblick Dejan Kulusevski (20 ans), une partie de la faction U25 a une place régulière.

En outre, il y a Federico Chiesa (23 ans), Rodrigo Bentancur (23 ans) et l’ex-Schalke Weston McKennie (22 ans), en qui Pirlo fait confiance encore et encore. A Budapest, McKennie occupera probablement l’une des positions critiques dans le demi terrain du milieu de terrain.

« Nous sommes en construction. C’est un projet à long terme ici », a déclaré Pirlo avant le match contre le Barça. Et il semble encore avoir le temps de s’attaquer à son projet à long terme. Les procureurs en chef critiquent également un Pirlo Gazzetta dello Sport et Co pas si vite.

Ligue des champions: le tableau du groupe G