Empire Strikes Back Time Capsule – / Film

Aujourd’hui est le 40e anniversaire de Star Wars: l’Empire contre-attaque, ce qui donne à chacun une autre excuse pour parler de Guerres des étoiles. En l’honneur de l’anniversaire, un nouveau Empire contre-attaque la vidéo capsule temporelle nous permet de jeter un œil dans les coulisses du Irvin Kershner-suite dirigée, considérée par beaucoup comme la meilleure Guerres des étoiles film.

L’Empire contre-attaque la capsule temporelle

En ce jour de 1980, L’empire contre-attaque sortit en salles et deviendra un succès fracassant au box-office. Par exemple: quand Guerres des étoiles ouvert sur Memorial Day Weekend en 1977, il a fallu 1,5 $, tandis que EmpireLe week-end d’ouverture a rapporté 4,9 millions de dollars. Aussi étrange que cela puisse paraître, la suite n’a pas été immédiatement annoncée comme un nouveau classique. En fait, la plupart des critiques étaient un peu mitigés sur le film. Mais au fil du temps, le consensus est apparu que c’était, en effet, le meilleur Guerres des étoiles film dans la franchise.

Et maintenant nous voici, 40 ans plus tard, avec cette vidéo capsule temporelle. Ce métrage est de vieux trucs en coulisse qui ont été remasterisés, mettant en vedette tous ceux que vous attendez à voir: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, George Lucas, etc. Lucas ouvre les choses en déclarant Empire est un film différent de celui Guerres des étoiles, appelant cela plus d’une tragédie. « L’histoire se développe, et donc les personnages deviennent plus sérieux. » Dans une récente interview sur le film, Lucas a ajouté: «Même si c’est un hommage aux films des années 40 et à un opéra spatial – où les personnages sont plutôt en carton – j’ai travaillé très dur pour créer les personnages qui seraient emblématiques à leur manière. , et être toujours fidèle au cinéma d’aventure classique. «

Ailleurs dans la vidéo de la capsule temporelle, Billy Dee Williams parle de la fraîcheur de Lando, Carrie Fisher loue l’esprit de George Lucas et le réalisateur Irvin Kershner dit: «Nous espérons qu’il y aura un autre Guerres des étoiles [after this]! », Ce qui est amusant en rétrospective. Et garçon oh garçon, tout le monde a l’air si jeune ici.

