Empire of Sin – Jeu de stratégie avec bande-annonce de lancement publié

Paradox Interactive et Romero Games ont lancé aujourd’hui Empire of Sin, un jeu de stratégie et de gestion situé au cœur de la pègre de Chicago au moment de la prohibition dans les années 1920.

Empire of Sin, place les joueurs au milieu de la pègre criminelle de Chicago au moment de la prohibition dans les années 1920. Le jeu basé sur des personnages dans le style noir montre les années 20 dorées avec tout le faste et le glamour derrière lesquels se cache le côté obscur du crime organisé.

«Empire of Sin est un projet qui me tient à cœur que je souhaite réaliser depuis plus de 20 ans», déclare Brenda Romero, directrice du jeu Empire of Sin chez Romero Games. «Si les jeux représentent la réalisation de souhaits, alors chacun est cordialement invité qui a toujours rêvé de fonder son propre empire criminel. Nous avons conçu le jeu pour que les joueurs se retrouvent au cœur de l’action, au début de la Prohibition. Cela n’a pas besoin d’être mentionné, mais je tiens à le souligner – l’équipe d’Empire of Sin a hâte de mettre le jeu entre ses mains. «

En tant que l’un des 14 patrons qui se battent pour le contrôle de la pègre louche, les joueurs d’Empire of Sin construisent sans pitié leur propre empire criminel. Les conditions de départ sont toujours choisies au hasard de sorte qu’un haut degré d’adaptabilité est essentiel dans la lutte criminelle pour la survie – tous les moyens sont bons pour déjouer l’adversaire. Les escroqueries, le charme et l’intimidation sont des moyens éprouvés pour gagner en suprématie.

Le gameplay d’Empire of Sin repose sur les trois piliers suivants:

Jeu de rôle: Les joueurs choisissent leur patron, qui peut être basé sur un ganger fictif ou réel, puis sortent pour construire et étendre leur empire criminel pendant l’ère de la prohibition à Chicago. Vous visitez les dames légères de la ville dans le rôle de Al Capone ou Goldie Garneau et envoyer le reste misérable des enfers de Chicago dormir avec les poissons.

Les joueurs choisissent leur patron, qui peut être basé sur un ganger fictif ou réel, puis sortent pour construire et étendre leur empire criminel pendant l’ère de la prohibition à Chicago. Vous visitez les dames légères de la ville dans le rôle de Al Capone ou Goldie Garneau et envoyer le reste misérable des enfers de Chicago dormir avec les poissons. Gestion de l’Imperium: Construire votre propre empire du péché et le monde souterrain de Chicago bénéficie de votre propre sens des affaires, de la brutalité utilisée et de votre propre mauvaise réputation. Les bars, les chaînes d’approvisionnement, les casinos et de nombreuses autres «entreprises» fleurissent sous la direction stratégique.

Construire votre propre empire du péché et le monde souterrain de Chicago bénéficie de votre propre sens des affaires, de la brutalité utilisée et de votre propre mauvaise réputation. Les bars, les chaînes d’approvisionnement, les casinos et de nombreuses autres «entreprises» fleurissent sous la direction stratégique. Batailles au tour par tour: Le rêve de votre propre gang de gangsters se réalisera enfin dans Empire of Sin avec plus de cinquante gangsters qui peuvent être recrutés s’ils construisent – et étendent – leur propre territoire dans des batailles au tour par tour ou donnent simplement un avertissement impressionnant aux gangs rivaux.

«Empire of Sin est le cocktail de jeu vidéo parfait: il allie le gameplay stratégique et de gestion pour lequel Paradox est connu et ajoute de nouvelles saveurs comme le combat au tour par tour dans un monde méticuleusement recréé de Chicago des années 1920», a déclaré Ebba Ljungerud, PDG de paradox. « La collaboration merveilleusement ambitieuse avec Romero Games a porté ce projet ambitieux à la ligne d’arrivée et nous sommes tous ravis de voir comment les joueurs feront leurs premiers pas vers l’interdiction aujourd’hui. »

traits