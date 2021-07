Emmy Awards : le gagnant du plus de victoires de tous les temps va vous surprendre

in

Nous attendons tous avec impatience les Emmy 2021 maintenant que les nominations ont été annoncées, mais nous avons également besoin d’un petit rafraîchissement de l’histoire des Emmy. Qui est le gagnant d’un Emmy le plus décoré de tous les temps ? Contrairement aux Oscars, il est très courant pour les acteurs de remporter l’Emmy Award plusieurs fois, car ils peuvent être nommés pour le même personnage dans les saisons suivantes d’une série télévisée.

Certains acteurs ont également remporté des Emmys en tant que producteurs. Cette liste comprend donc des acteurs qui ont pu gagner des Emmys pour les deux. Mais la gagnante n°1 pourrait être surprenante : il s’agit d’une comédienne des temps modernes qui a récemment rejoint le MCU. Une idée ?

#N° 7 – Bryan Cranston avec 6 victoires et 15 nominations

Bien que Bryan Cranston ait été nommé pour plusieurs projets, comme Malcolm et Larry et son nombril, toutes ses victoires ont été obtenues grâce à Breaking Bad. Il a gagné pour son rôle de Walter White, ainsi que pour avoir été producteur de la série entre 2008 et 2014.

#N° 6 – Tyne Daly avec 6 victoires et 16 nominations

Tyne Daly a remporté ses Emmys pour une variété de programmes télévisés, le plus récemment pour avoir joué Maxine Gray dans Judging Amy en 2003. Elle a remporté son premier Emmy en 1983 dans le rôle de Mary Beth Lacey dans Cagney & Lacey, une série policière menée par Tyne et Sharon Gless. Elle a ensuite remporté plusieurs autres Emmy pour ce même rôle, puis un autre Emmy pour le rôle de Alice Henderson dans Christy en 1996.

#N° 5 – Alan Alda avec 6 victoires et 34 nominations

Alan Alda est un acteur classique. Son premier Emmy remonte à 1974, lorsqu’il a été récompensé pour son rôle de Hawkeye Pierce dans M*A*S*H. Il a remporté deux prix pour le même rôle cette année-là, en remportant le « prix de l’acteur de l’année », désormais supprimé. Sa victoire la plus récente a été remportée pour le rôle d’Arnold Vinick dans A la Maison-Blanche en 2006.

#N°4 – Ed Asner avec 7 victoires et 17 nominations

Ed Asner a remporté son premier Emmy avant même Alan Alda. Il est l’humoriste original, mais il s’est également tourné vers le théâtre depuis ses débuts dans le métier.

Ed a gagné son premier Emmy en 1971 pour son rôle dans The Mary Tyler Moore Show, qui est toujours considéré comme l’une des meilleures émissions de sketchs et de variétés à ce jour. La victoire la plus récente d’Ed a été remportée pour son rôle dans Lou Grant en 1980, mais il a été nommé aussi récemment qu’en 2009 pour Les Experts : Manhattan.

#N°3 – Mary Tyler Moore avec 7 victoires et 15 nominations

Mary Tyler Moore est techniquement à égalité avec Ed Asner, mais The Mary Tyler Moore Show était son émission et il faut le reconnaître. Sa victoire la plus récente remonte à 1993, dans le rôle de Georgia Tann dans Stolen Babies, mais, sans surprise, la plupart de ses victoires proviennent du Mary Tyler Moore Show. Cependant, la première victoire de Mary remonte en fait à 1964 pour son rôle dans The Dick Van Dyke Show, un prédécesseur évident de sa propre émission.

#N° 2 – Cloris Leachman avec 8 victoires et 22 nominations

Cloris Leachman est en fait à égalité avec notre lauréate n° 1 en ce qui concerne les prix d’interprétation, mais elle n’a pas autant d’Emmys de production à son actif.

Elle a également été nominée pour sa participation au Mary Tyler Moore Show, mais sa première victoire est venue de son rôle dans A Brand New Life, le film de la semaine du mardi, en 1973. Et Cloris a continué sur sa lancée ! Elle a remporté son dernier Emmy pour son rôle d’Ida dans Malcolm en 2006.

#N° 1 – Julia Louis-Dreyfus avec 11 victoires et 26 nominations

Notre gagnante pour le plus grand nombre de nominations aux Emmy Awards est Julia Louis-Dreyfus ! Elle est une véritable icône de la comédie et, contrairement à la plupart des lauréats des Emmy Awards, elle est encore au sommet de sa carrière. Comme Veep ne faisait pas partie de la saison 2021, elle n’a pas été nommée cette année, mais on s’attend à ce qu’elle batte le record de victoires aux Emmy l’année prochaine.

Julia Louis-Dreyfus a remporté des Emmy Awards pour presque toutes les saisons de Veep et a également gagné pour avoir joué Elaine dans Seinfeld en 1996. L’un de ses rôles moins connus, celui de Christine Campbell dans Old Christine, lui a également valu un Emmy en 2006. Peut-être que son nouveau rôle dans le MCU lui vaudra une série d’Oscars.