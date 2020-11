Emmerdale défend la décision de lancer le scénario du syndrome de Down

Le feuilleton ITV Emmerdale a défendu la décision de lancer un scénario dans lequel un couple met fin à sa grossesse après avoir appris que son bébé sera atteint du syndrome de Down.L’intrigue verra Laurel Thomas et Jai Sharma subir un test CVS (échantillonnage de villosités choriales) pour déterminer le chromosome ou des troubles génétiques chez leur enfant à naître avant de décider finalement de ne pas procéder à la grossesse.Cela a suscité l’indignation et a vu la création d’une pétition pour que le scénario à venir soit « mis en poubelle » Plus de 17000 personnes ont signé la pétition créée par Rachel Mewes, la mère d’une fille de trois ans atteinte d’une maladie chromosomique.Pétition au scénario de ‘bin’ Elle a écrit: «Cela m’a profondément secoué qu’une émission de télévision populaire regardée par des millions de personnes a cherché à perpétuer le scénario désuet. stéréotypes, préjugés enracinés et, souvent inconscients, combinés à des informations trompeuses sur le syndrome de Down qui est endémique dans notre société. »Elle a appelé les producteurs t o abandonnez le scénario avant la diffusion. Ses opinions ont été soutenues par de nombreux médias sociaux, y compris l’actrice Bethany Asher. Elle a écrit sur Twitter: «Vous n’avez aucune idée de la douleur que je ressens à ce sujet. J’en ai parlé à ma mère. «En tant qu’actrice trisomique, j’ai besoin de ça pour changer Emmerdale. J’adorerais voir une histoire positive pour que les gens comme moi se sentent valorisés et respectés. »« Des stéréotypes désuets »Mais un porte-parole de l’émission ITV, qui présente également un personnage appelé Leo avec le syndrome de Down, a déclaré: recherche, Emmerdale a décidé de raconter l’histoire de Laurel et Jai et leur choix d’interrompre leur grossesse. «Le contexte complet de l’histoire de Laurel et Jai sera décrit en détail dans les prochains épisodes, car il est compréhensible que le couple n’atteigne cette décision déchirante qu’après beaucoup d’introspection. «Emmerdale a estimé que l’histoire de milliers de couples qui font ce choix chaque année, se sentant incapables d’en parler, devait être racontée. « Laura Shaw, productrice de la série, a ajouté: » En écoutant des femmes et des hommes nous raconter leur histoire, en entendant ce qui les a amenés à prendre la difficile décision de mettre fin à leur grossesse, nous avons confirmé que c’était un sujet rarement montré sur le savon, mais vraiment important à souligner. »

Epitact Carp'Activ Orthèse Poignet Souple d'Activité Préserve Syndrome du Canal Carpien Droite Taille L 1 unité Carp Activ Orthèse de Poignet accompagne les mouvements du poignet tout en permettant l'ouverture naturelle de la main, ce qui conserve l'usage des doigts. Orthèse composée d'une seule pièce recouvrant l'articulation du poignet, avec une échancrure fonctionnelle qui laisse libre la gestuelle du pouce et les

LE MOULIN DU PIVERT Biscottes Bio à la Farine Bise 270g-Le Moulin du Pivert Ingrédients Farine de blé bise T80* 92%, huile d'olive vierge extra*4%, gluten de blé*, levure de boulangerie, sel. Fabriqué dans un atelier qui utilise : graines de sésame * Bio Agriculture UE Conseils d'utilisation Au petit déjeuner ou à toute heure de la journée, à consommer sans modération. L'info en plus

Ambre Et Argent Le collier abeille en ambre de la Baltique sur argent 925 Le collier abeille en ambre de la Baltique sur argent 925 Longueur du pendentif 2.50 cm chaine en argent 925 40 cm, 45 ou 50cm Piece unique

Scea Le Gattilier Huile douce a la rose de damas – 50 ml Huiles de Jojoba et de Macadamia. Huiles essentielles de Lavande officinale sauvage et de Rose de Damas. Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique, certifiés Nature et Progrès. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Agiter avant emploi. Déconseillé chez les femmes enceintes ou allaitantes et l'enfant de

La Pimpante Le chevalier Tartiflette et le dragon de la tarte aux pommes Véronique Cauchy – Marie-Pierre Olivier Album illustré pour enfants dès 6 ans 21,5 cm x 30,2 cm – 32 pages – 15,00 € 978-2-37205-039-5 Voilà un chevalier comme on n’en voyait guère : un chevalier qui détestait la guerre. Dès sa naissance, on l’avait destiné à une carrière militaire. Or être marmiton était sa

Le Petit Pont De La Sagesse Fini la Tétée ! Le bébé allaité de maman a bien grandi. Il commence à savoir faire pleins de choses lui-même : aller sur le pot, taper dans un ballon…A trois ans, l’enfant est grand ! Petit à petit, il va pouvoir faire toutes ces choses sans avoir besoin de la tétée, qui sait ?L’objectif de ce livre est d’accompagner les