Emma Stone pense à avoir des enfants: «  Je me sens plutôt bien de créer mon propre pack  »

2020-11-05 20:30:05

Emma Stone se sent «plutôt bien» d’avoir des enfants, car elle dit qu’elle a hâte de créer son «propre pack» après avoir noué le nœud avec Dave McCary.

Emma Stone se sent «plutôt bien» d’avoir des enfants.

L’actrice de 31 ans a déclaré qu’elle était prête à lancer son «propre pack» après avoir noué le nœud avec Dave McCary en secret en septembre.

S’exprimant en faisant la promotion de son nouveau film, «Croods: A New Age», elle a déclaré à «Entertainment Tonight»: «Je me sens plutôt bien de créer mon propre pack. Bien que je ne pense pas que ma meute serait aussi physiquement capable que les Croods. Ils sont assez rugueux et je ne sais pas si mon sac serait aussi difficile que cela.

Emma aurait épousé Dave plus tôt cette année, lorsqu’elle a été aperçue portant des bagues assorties avec son copain lors d’une promenade ensemble à Los Angeles, avant que des sources ne confirment la nouvelle une semaine plus tard.

Le couple s’est fiancé en décembre de l’année dernière après plus de deux ans de rencontres, et Dave a confirmé la nouvelle à l’époque en se rendant sur Instagram pour partager un selfie dans lequel Emma a montré sa nouvelle bague.

Et il a simplement légendé l’image avec un emoji de deux cœurs d’amour.

Emma et Dave, 35 ans, ont eu une relation amoureuse pour la première fois en octobre 2017 et se seraient rencontrés lorsqu’elle a animé « Saturday Night Live » en décembre 2016.

Pendant ce temps, la star de « La La Land » a déjà déclaré vouloir se marier et avoir des enfants, mais a admis qu’elle ne le voulait pas toujours.

Elle a déclaré: «Ma perspective sur les enfants a changé avec l’âge.

«Je ne garde jamais d’enfants ou quoi que ce soit. Adolescente, je me disais: ‘Je ne me marie jamais, je n’ai jamais d’enfants.’

«Et puis j’ai vieilli et je me suis dit: ‘Je veux vraiment me marier, je veux vraiment avoir des enfants.’ »

Emma – qui était auparavant dans une relation on / off avec Andrew Garfield – a également admis qu’elle était convaincue qu’elle pouvait équilibrer une carrière à Hollywood et trouver l’amour.

Elle a expliqué: « Je ne pense pas que ce soit une carrière ou un amour qui s’excluent mutuellement. Meryl Streep semble très amoureuse de son mari. C’est une très belle famille et elle est la meilleure qui soit. Ainsi, les gens peuvent trouver un moyen de faire les deux, c’est juste au sujet de la priorisation.

