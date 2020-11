Emma Roberts pensait qu’elle serait mariée à 24 ans

2020-11-11 17:00:04

Emma Roberts pensait qu’elle serait «mariée avec des enfants» à 24 ans.

La star de ‘American Horror Story’ – qui attend son premier enfant, un fils, avec son petit ami Garrett Hedlund – pensait qu’elle allait avoir son premier bébé jeune mais elle admet que sa carrière n’est pas « toujours propice à s’installer de manière traditionnelle « .

Elle a dit: « Depuis que je suis petite, je voulais avoir un bébé, en théorie. Quand j’étais petite, j’ai supplié ma mère d’avoir un autre bébé. Le jour où elle a ramené ma sœur de l’hôpital à la maison, je me souviens de la tenir , voulant m’habiller et jouer avec elle. À 16 ans, j’ai pensé: À 24 ans, je serai mariée avec des enfants. Et puis j’avais 24 ans et j’étais comme, Souviens-toi quand j’ai dit que je serais mariée avec les enfants maintenant? Avec le travail, en particulier avec le théâtre – les voyages, les heures – ce n’est pas toujours propice à s’installer de manière traditionnelle. »

Et Emma trouve «une expérience sauvage» d’être enceinte en lock-out.

Elle a ajouté: « C’est devenu une question tellement chargée en 2020. Pour faire court: j’ai faim et je suis fatiguée. La nourriture et le sommeil ne respectent pas les lois normales lorsque vous êtes enceinte. Mais je suis en bonne santé, ce que je Je suis très reconnaissant. Voir mon corps changer à l’intérieur et à l’extérieur de manière aussi radicale a été une expérience sauvage. Surprenant et beau. Et puis, certains jours, j’ai l’impression d’être détourné par quelque chose. »

L’actrice de 29 ans a aimé pouvoir rester et se concentrer sur elle-même pendant le verrouillage.

Elle a déclaré au numéro de décembre du magazine Cosmopolitan: « J’ai vraiment pris soin de moi pour moi, plutôt que pour un film ou pour une émission ou pour un événement. Honnêtement, je ne pense pas avoir eu autant congé depuis l’âge de 12 ans. Certains jours sont difficiles. Cette année a été une lutte, pour tout le monde, de différentes manières et à différents niveaux, mais j’ai vraiment réévalué ce que signifie prendre soin de soi pour moi. J’ai des jours où je peux vraiment me replier sur moi-même et me concentrer sur moi-même a vraiment changé ma vie. Creuser profondément est une expérience magnifique et parfois difficile et dure. Parce que je peux passer des années en pilote automatique pour obtenir le prochain travail et faire la prochaine chose et, « Oh, je prendrai soin de moi après avoir accompli cela. Ou, Oh, je passerai du temps avec ma famille après avoir fait cela. Cette année, ça a été comme, Ok, plus tard, c’est maintenant. » «

