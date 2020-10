Emma Roberts: Lockdown m’a permis de profiter de ma grossesse

Medela Débardeur de Grossesse et d'Allaitement Blanc Taille S/M 1 unité

Description : Medela Débardeur de Grossesse et d'Allaitement Blanc Taille S/M c'est une tenue idéale et confortable pendant la période de grossesse et d'allaitement. Effet amincissant Longueur parfaite pour superposer des vêtements Ouverture des bonnets pour faciliter l'allaitement Conçu sans armature et sans