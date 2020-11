Emma Roberts: J’ai la chance d’avoir d’autres femmes avec qui discuter de grossesse

2020-11-14 02:00:05

Emma Roberts se sent «vraiment chanceuse» d’avoir d’autres femmes autour d’elle avec qui elle peut discuter de sa grossesse, alors qu’elle attend l’arrivée de son premier enfant avec son petit ami Garrett Hedlund.

Emma Roberts se sent «vraiment chanceuse» d’avoir d’autres femmes autour d’elle avec qui elle peut discuter de sa grossesse.

La star de « American Horror Story » attend son premier enfant, un fils, avec son petit ami Garrett Hedlund, et a déclaré qu’elle ne se sentait pas dépassée à l’idée de devenir mère pour la première fois, car elle a beaucoup d’amis et de membres de la famille. qui sont déjà mères et l’ont aidée tout au long du processus.

Elle a déclaré: «Une de mes meilleures copines, elle se lève toutes les deux heures pour allaiter si littéralement nous serons comme, quand je ne peux pas dormir, nous envoyons des SMS. Elle dit: «Je nourris le bébé» et je me dis: «Aidez-moi avec ça. Et ça? Oh mon Dieu, j’ai oublié d’acheter des bouteilles, des torchons, où puis-je même trouver ça? C’était tellement agréable d’avoir d’autres femmes à qui parler qui traversent ça.

Emma se sent également «reconnaissante» et «chanceuse» d’être enceinte pendant cette «année folle», car se concentrer sur son prochain chapitre l’a aidée à oublier les négatifs de 2020, tels que la pandémie de coronavirus.

Elle a ajouté: «Pouvoir avoir quelque chose d’autre sur lequel se concentrer et avoir quelque chose à exciter et donc je me sens vraiment, vraiment chanceuse. Je suis tellement excité de le rencontrer, c’est comme l’anticipation de mon siège.

L’actrice de «Scream Queens» a également plaisanté en disant qu’elle «n’est pas aussi enceinte que les gens le pensent» car elle peut encore se déplacer relativement bien, mais a commencé à se fatiguer «à mi-chemin des escaliers».

Lors d’une apparition dans «The Drew Barrymore Show», elle a déclaré: «[I’m] pas aussi enceinte que les gens le pensent mais [I am] très enceinte.

«J’ai atteint le point où, à mi-chemin des escaliers, je dois parfois m’asseoir et peut-être que les larmes coulent quelques fois par semaine.»

