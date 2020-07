Émissions et films Netflix pour les fans du service de streaming populaire

– – – Il y a tellement d’émissions Netflix et de films pour les fans du service de streaming populaire d’avoir cela parmi les moyens. Netflix montre que le service a été le roi du domaine du streaming en ne permettant jamais le bon fonctionnement à sec. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, ainsi que d’anciens joyaux à trouver et à apprécier sur le service.Parmi ces lignes, un site a récemment décidé de mesurer exactement combien de temps il faudrait à un individu pour regarder toutes ces émissions et films Netflix. Si vous le souhaitiez, il vous faudrait plus de quatre ans pour tout avaler sur Netflix. J’ai utilisé cette période pendant la pandémie de coronavirus pour me gaver d’excellents écrans et films Netflix. avec un penchant pour les tarifs internationaux – tout de Money Heist à Crash Landing on You. Cela peut être en partie une fonction de quarantaine, d’être piégé dans la maison et nulle part sur la planète permettant aux Américains de voler en ce moment. c’est donc un moyen de satisfaire au moins émotionnellement un certain nombre de leur envie de voyager. C’est en partie à cause du hasard lié à sa découverte accidentelle. Néanmoins, c’est du bien-être. et il a tout – une belle histoire, des acteurs fantastiques et sympathiques, et c’est tellement différent du tarif habituel que je vois. Un résumé très, très rapide du récit: Crash Landing on You parle d’une héritière sud-coréenne qui a eu un accident de parapente, dérive par inadvertance à travers la frontière. s’écrase en Corée du Nord et finit par s’emmêler avec un bel officier militaire coréen européen. Mon point important, auquel personne ne doit probablement se souvenir, est celui de la proposition de valeur de Netflix dans le domaine des films en streaming. premières émissions de télévision et vidéos ainsi que du contenu sous licence de fournisseurs externes Il y a tellement de contenu ici, comme les premières émissions de télévision et vidéos, ainsi que du contenu sous licence de fournisseurs externes. et le robinet ne se tarira jamais. Même les pauses de création liées à la situation du coronavirus n’ont pas ralenti la cadence de sortie de Netflix cette saison. et à propos des prévisions de bénéfices les plus récentes de l’Organisation, le PDG Reed Hastings a résumé la stratégie globale ainsi, en ce qui concerne le volume: «Nous voulons avoir de nombreux hits que si vous visitez Netflix, vous pouvez simplement passer d’une grève à l’autre et ne jamais avoir à penser certaines de ces autres solutions. »A déclaré Hastings. «Nous voulons être votre principal, votre meilleur ami. Et il va sans dire que de temps en temps, il y a Hamilton, et vous allez aller au service de quelqu’un d’autre pour un film exceptionnel. mais pour la plupart, nous voulons être celui qui vous plaît toujours »En voyant cette déclaration et la quantité de contenu. Netflix a, il y a quelque chose d’extraordinaire dont vous n’êtes peut-être pas au courant. Le personnel chez Reviews. org a décidé de quantifier le contenu du service et combien de temps il vous faudrait pour l’apprécier en entier. Il y a un peu un art dans cette enquête puisque le matériel est constamment en train d’entrer et de sortir de cette cérémonie. 5500 titres uniques sur le streamer, mais voici une idée approximative de ce que vous seriez en réserve si vous décidiez d’essayer de regarder Netflix – tout Netflix, c’est-à-dire. Tout sur le service. Selon Reviews.org, qui note que Netflix au moment de la rédaction de cet article a près de 5500 titres uniques sur le streamer: «La durée totale d’exécution est de 36 667 heures, ce qui signifie qu’il faudrait quatre décennies, deux mois et huit semaines pour voir le contenu complet ( actuelle) Bibliothèque Netflix. » Quelques autres faits uniques et fascinants que le site a trouvés: l’utilisateur normal ne voit que 2% de la bibliothèque Netflix chaque année. En supposant qu’aucun titre n’a été ajouté ou supprimé et que vous avez regardé Netflix 24/7. il en coûterait 662,50 $ pour rester abonné assez longtemps pour tout regarder sur Netflix. – – –

SONOS Barre de son SONOS BEAM NOIR Pour la musique, les émissions TV, les films et plus encore - Amélioration vocale pour une meilleure clarté des dialogues - Facile à connecter à votre TV et à sa télécommande - Service vocal Amazon Alexa - Compatible avec AirPlay pour les appareils fonctionnant sous iOS - Google Assistant intégré - Profitez

SUNNZO X96 Mini Android 9.0 TV Box con procesador Amlogic S905W,Quad Core de 64 bits 2GB RAM+16GB ROM,WiFi,4K HD,H.265 (2GB+16GB) [Remarque] Si vous rencontrez des problèmes avec les apks, tels que netflix ou Youtube ne peuvent pas être ouverts, cela peut être dû à la mise à jour de la version et n'est pas compatible avec la box TV. N'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance immédiatement, nous pouvons vous aider à résoudre ce problème. Configuration haute performance : processeur quatre cœurs Amlogic S905W, GPU Mali-450 cinq cœurs et mémoire vive 2GB DDR3 + mémoire morte 16GB eMMC afin de vous garantir une box ultra rapide et à la vitesse de fonctionnement stable. Test de vieillissement de 4 heures sur chaque article afin d'en assurer la qualité. Une équipe de téléassistance est là pour vous aider en cas de problèmes ou de questions. Option de réinitialisation complète disponible. Connexions LAN et Wifi 2.4GHz ; supporte la 4K Ultimate HD et vous offre une image haute définition et une lecture vidéo fluide. Plug et Play, aucune autre opération nécessaire. Possibilités illimitées comme les émissions de télévision, les films, les jeux, etc.Bénéficiez des films les plus récents et les plus populaires à la demande ainsi que des événements sportifs en direct, des séries, des jeux télévisés et des chaînes TV diffusées en direct.

ART L'Ecran Fantastique Reboot - Abonnement 12 mois Créé en 1969 par Alain Schlockoff, L'écran fantastique, c'est 50 ans de passion au service du cinéma fantastique, d'horreur et de science-fiction.Chaque semaine des dizaines de films sortent en salles, chaque mois, des centaines de nouveautés débarquent en Blu-Ray ou sur les plate-formes de streaming, et dans