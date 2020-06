Emily Mortimer joue dans différents films de la maison hantée – / Film

À ce stade, nous savons tous à quoi s’attendre d’un film d’horreur de maison hantée. Les pauvres habitants d’une maison très effrayante, souvent vieille, sont terrorisés par des forces surnaturelles qui les prennent un à un. Mais le premier long métrage de Natalie Erika James Relique, qui vient de la section Midnight très appréciée du Sundance Film Festival, apporte une touche rafraîchissante au film maison hanté, mettant en place le Emily Mortimer– mettant en vedette un thriller comme un drame familial sur les effets débilitants de la démence. Et puis les choses deviennent sinistres. Regarder le Relique bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce Relic

Réalisé par Natalie Erika James, qui co-écrit le script avec Christian White, Relique stars Emily Mortimer, Bella Heathcote et Robyn Nevin comme trois générations de femmes qui sont aux prises avec la démence progressive de la grand-mère et une présence effrayante dans la maison. Mortimer et Heathcote sont une mère et une fille qui arrivent à la maison de campagne en décomposition de la grand-mère âgée Edna après qu’elle a mystérieusement disparu, seulement pour qu’elle se retrouve couverte de saleté, insistant sur le fait que quelque chose d’autre avait fait son chemin dans la maison. D’abord convaincue que les avertissements d’Edna sont le produit de sa démence, la mère et la fille commencent à soupçonner que quelque chose d’effrayant ne va pas.

Le film a tous les éléments normaux du genre de la maison hantée et joue un sentiment de terreur – même si nous ne voyons vraiment rien à part quelque chose qui se déplace sous un lit, Relique semble être un film maison hanté convaincant et effrayant.

Voici le synopsis de Relique:

IFC Midnight vous invite à voir en avant-première le film inoubliable et de bon augure de RELIC, la scénariste / réalisatrice Natalie Erika James. Lorsque la mère âgée Edna (Robyn Nevin) disparaît inexplicablement, sa fille Kay (Emily Mortimer) et sa petite-fille Sam (Bella Heathcote) se précipitent dans la maison de campagne en décomposition de leur famille, trouvant des indices de sa démence croissante dispersés dans la maison en son absence. Après le retour d’Edna aussi mystérieusement qu’elle a disparu, Kay craint que sa mère ne veuille ou ne puisse pas dire où elle s’est heurtée à l’enthousiasme sans vergogne de Sam pour retrouver sa grand-mère. Alors que le comportement d’Edna devient de plus en plus volatile, les deux commencent à sentir qu’une présence insidieuse dans la maison pourrait prendre le contrôle d’elle. Les trois générations de femmes sont réunies par un traumatisme et un puissant sentiment de force et de loyauté pour affronter ensemble la peur ultime. RELIC a été présenté en première mondiale au Sundance Film Festival en 2019, acclamé par la critique, faisant l’éloge du film comme une nouvelle touche terrifiante du célèbre conte de maison hantée.

Relique sera présenté en salles et en numérique sur 10 juillet 2020.

