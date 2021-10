Emily in Paris saison 2 : date de sortie, intrigue, casting… tous les détails sur la suite de la série Netflix

Emily in Paris de Netflix est une comédie dramatique qui raconte les aventures de l’américaine Emily, entêtée et excentrique, dans son travail de rêve en tant que responsable marketing à Paris. Créé par Darren Star, à qui l’on doit notamment Sex and the City, la série a immédiatement été appréciée par le public et les critiques pour sa mode éclectique et ses visuels oniriques.

Depuis la première sortie de la série le 2 octobre 2020, les fans se demandent ce qui arrive à Emily non francophone alors qu’elle fait face aux hauts et aux bas extrêmes du travail et de la romance dans la ville de l’amour et des lumières. De toute évidence, une deuxième saison était nécessaire pour développer le destin d’Emily dans le monde glamour parisien. Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 2 d’Emily in Paris !

Date de sortie de la saison 2 de Emily in Paris

La saison 1 d’Emily in Paris est sortie avec ses dix épisodes le 2 octobre 2020 sur Netflix. Chaque épisode se compose d’une durée de 24 à 34 minutes.

Quant à la saison 2, nous avons une excellente nouvelle ! Netflix a officiellement confirmé le 11 novembre 2020 que la série revenait pour une deuxième saison. Le tournage de la nouvelle saison a commencé le 3 mai 2021 et s’est terminé le 4 août 2021. La saison 2 comprend 10 épisodes d’une durée de 30 minutes chacun.

Nous savons également désormais que la deuxième saison de la série sera diffusée sur les écrans d’ici la fin de 2021. Ainsi, les fans peuvent se préparer à regarder la saison 2 d’Emily in Paris dès le 22 décembre 2022 exactement.

Il n’y a pas que Paris dans la vie. Il y a Saint Tropez aussi ! Emily in Paris saison 2 : le 22 décembre. #TUDUM pic.twitter.com/1FGiWCsx2J — Netflix France (@NetflixFR) September 25, 2021

Casting de la saison 2 de Emily in Paris

Les acteurs principaux reprendront leurs rôles de la saison 1. De retour sur nos écrans dans la saison 2, Lily Collins dans le rôle d’Emily Cooper, Lucas Bravo dans le rôle de Gabriel, Philippine Leroy-Beaulieu dans le rôle de sa patronne française stricte Sylvie Grateau, Ashley Park dans le rôle d’elle. la meilleure amie Mindy Chen, Charles Martins comme son autre amour Mathieu Cadault, Camille Razat comme la petite amie de Gabriel et la bonne amie d’Emily Camille, William Abadie comme Antoine Lambert, Jean-Christophe Bouvet comme Pierre Cadault, Samuel Arnold comme Julien, Kate Walsh comme Madeline Wheeler , Bruno Gouery comme Luc et Arnaud Viard comme Paul Brossard.

Lucien Laviscount (Scream Queens, Snatch) est sur le point de rejoindre la deuxième saison dans le rôle du banquier Alfie, qui, en tant que Londonien non francophone, se heurte à l’ambitieuse Emily. Jeremy O. Harris, en tant que créateur de mode Gregory Elliott Dupree, et Arnaud Binot, en tant que propriétaire de la boîte de nuit Laurent G., sont également de nouveaux visages pour la saison à venir.

Intrigue de Emily in Paris saison 2

La saison 1 voit Emily naviguer dans son travail, sa vie amoureuse et son environnement parisien chaotique. Un triangle amoureux s’épanouit, les idées américaines se heurtent aux françaises, le sexisme rampant du monde publicitaire fait surface, les choix de mode et de carrière sont remis en question, et les amitiés sont mises à l’épreuve face aux poursuites romantiques. La première saison se termine avec Emily, Mathieu et Pierre célébrant leur cascade de la Fashion Week au restaurant de Gabriel. Emily trouve un moment de joie, de réussite et de paix avant d’être inévitablement repoussée dans une vie professionnelle et amoureuse chaotique.

La saison 2 approfondira la vie et les décisions d’Emily. La situation compliquée entre Emily, Gabriel et Camille sera certainement explorée, car Emily sera forcée dans le dilemme moral d’avoir à choisir entre son béguin et son meilleur ami. Et comment va réagir Camille face à l’intérêt d’Emily pour son ex-petit ami ?

“Je pense que Camille sera en colère pendant un petit moment, mais elle aime vraiment Emily. Alors, en tant qu’adulte, elle va juste en discuter avec elle et essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et comment vont-ils gérer ça ? Parce qu’évidemment, je pense que Camille, de toute façon, veut rester amie avec Emily”, a déclaré Camille Razat, qui incarne la charmante française Camille.

Il est probable que la dynamique amoureuse d’Emily avec Mathieu sera également à examiner. Il y a aussi l’accord de restauration de Gabriel et Antoine, qui permet à Gabriel de rester à Paris et potentiellement d’être avec Emily, mais met également en évidence la nature louche du magnat du parfum Antoine. « Je pense qu’Antoine n’est pas digne de confiance et ses motivations… Je ne lui fais pas confiance. Je pense que c’est une combinaison dangereuse de travailler avec Gabriel », a déclaré le créateur Darren Star. Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que la saison 2 ait une romance encore plus dramatique et des dilemmes liés au travail, comme il sied à la ville de Paris.

Pour rappel, la saison 1 est dispo en intégralité sur Netflix et la saison 2 de Emily in Paris sortira le 22 décembre 2021.